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عزاء المخرج الراحل أحمد النحاس اليوم بمسجد المشير طنطاوى

9/26/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأربعاء عزاء المخرج الراحل أحمد النحاس ، الذي رحل عن عالمنا الاثنين الماضي، بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، حسب ما أعلن نجله.

وتوفى المخرج أحمد النحاس الاثنين الماضي عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو "الطائرة المفقودة"، ثم بعد ذلك أخرج أفلام "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق"، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات لإخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: "الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش".


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