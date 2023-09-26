أفكار لتنسيق ديكور زاوية للإفطار فى الصباح بشكل عصرى

(MENAFN
- Youm7) تعتبر زاوية الإفطار إضافة قيمة لأي منزل. فهو مكان يمكن لجميع أفراد الأسرة الجلوس فيه وبدء اليوم، وهو مكان ممتاز للاستمتاع بالقهوة والمجلة قبل أن يستيقظ باقي أفراد الأسرة. تحتوي
زوايا الإفطار
عمومًا على كرسيين أو أكثر، وغالبًا ما تحتوي على مقاعد، خاصة عندما تكون موجودة في زاوية الغرفة. من المفترض أن تكون لطيفة ومريحة ومرحبة، وهناك العديد من اتجاهات التصميم التي يمكنك اتباعها عند تصميم زاوية خاصة بك وفقاً لموقع "thespruce".
لمسة فخامة:
قد يفضل الشخص الحصول على لمسة فخامة في
الديكور عند تناول وجبة الإفطار عن طريق استخدام مقعد طويل لتناول الطعام، للحصول على الأناقة والارتفاع مما يجعل المكان يبدو بشكل ملكى فاخر بشكل كبير.
بعض الدراما
عرض الأعمال الفنية:
لا يجب أن يتم نسيان الأعمال الفنية، فيمكن وضع الأعمال الفنية في زواية الإفطار أو الاستفادة من الحائط الموجود الموجه للزوايا وأن يتم تعليق مجموعة من المطبوعات والصور الفوتوغرافية الملونة المفضلة، للشعور بالانتعاش، عند تناول القهوة الصباحية في الصباح الباكر.
المطبوعات الفنية
مساحة أكبر للمقاعد:
قد يكون الشخص لديه أسرة كبيرة أو يكون لديه الكثير من الأصدقاء التي يستضيفهم، فيمكن عندها الحصول على مقاعد طويلة لتستوعب أكبر عدد، ويمكن الحصول على مقعد كبير، يكون به مساحة للتخزين بداخله مما يمكن تخزين أسفله بعض البياضات الموسمية.
مساحة أكبر للمقاعد
تحويله إلى معرض:
قد يفضل الشخص الجلوس في مكان أشبه بالمعرض الفني عن طريق تعليق أضواء فوق الصور للحصول على مظهر مستوحى من المتاحف والمعارض لجعل المكان أقرب للتحفة فنية والكثير من الأناقة وغاية في الجمال والرقى.
تحويله إلى معرض
مظهر جريء بفن الأطفال:
قد يفضل الشخص الحصول على استخدام ألوان جريئة في الزواية عند تناول الإفطار، وخاصة عندما تكون رسومات الأطفال التي يرسموها بعد الحصول على الدروس الفنية، للشعور بالتميز، لأن الأطفال تلجأ للألوان الجريئة المشرقة والمشعة حرية.
مظهر جريء بفن الأطفال
MENAFN26092023000132011024ID1107148328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.