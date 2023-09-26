أفكار لتنسيق ديكور زاوية للإفطار فى الصباح بشكل عصرى

MENAFN - Youm7) تعتبر زاوية الإفطار إضافة قيمة لأي منزل. فهو مكان يمكن لجميع أفراد الأسرة الجلوس فيه وبدء اليوم، وهو مكان ممتاز للاستمتاع بالقهوة والمجلة قبل أن يستيقظ باقي أفراد الأسرة. تحتويزوايا الإفطارعمومًا على كرسيين أو أكثر، وغالبًا ما تحتوي على مقاعد، خاصة عندما تكون موجودة في زاوية الغرفة. من المفترض أن تكون لطيفة ومريحة ومرحبة، وهناك العديد من اتجاهات التصميم التي يمكنك اتباعها عند تصميم زاوية خاصة بك وفقاً لموقع "thespruce".

لمسة فخامة:

قد يفضل الشخص الحصول على لمسة فخامة في

الديكور عند تناول وجبة الإفطار عن طريق استخدام مقعد طويل لتناول الطعام، للحصول على الأناقة والارتفاع مما يجعل المكان يبدو بشكل ملكى فاخر بشكل كبير.



بعض الدراما

عرض الأعمال الفنية:

لا يجب أن يتم نسيان الأعمال الفنية، فيمكن وضع الأعمال الفنية في زواية الإفطار أو الاستفادة من الحائط الموجود الموجه للزوايا وأن يتم تعليق مجموعة من المطبوعات والصور الفوتوغرافية الملونة المفضلة، للشعور بالانتعاش، عند تناول القهوة الصباحية في الصباح الباكر.



المطبوعات الفنية

مساحة أكبر للمقاعد:

قد يكون الشخص لديه أسرة كبيرة أو يكون لديه الكثير من الأصدقاء التي يستضيفهم، فيمكن عندها الحصول على مقاعد طويلة لتستوعب أكبر عدد، ويمكن الحصول على مقعد كبير، يكون به مساحة للتخزين بداخله مما يمكن تخزين أسفله بعض البياضات الموسمية.



مساحة أكبر للمقاعد

تحويله إلى معرض:

قد يفضل الشخص الجلوس في مكان أشبه بالمعرض الفني عن طريق تعليق أضواء فوق الصور للحصول على مظهر مستوحى من المتاحف والمعارض لجعل المكان أقرب للتحفة فنية والكثير من الأناقة وغاية في الجمال والرقى.



تحويله إلى معرض

مظهر جريء بفن الأطفال:

قد يفضل الشخص الحصول على استخدام ألوان جريئة في الزواية عند تناول الإفطار، وخاصة عندما تكون رسومات الأطفال التي يرسموها بعد الحصول على الدروس الفنية، للشعور بالتميز، لأن الأطفال تلجأ للألوان الجريئة المشرقة والمشعة حرية.

مظهر جريء بفن الأطفال



