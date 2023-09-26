وصفات طبيعية للتخلص من البثور.. من مكعبات الشاي الأخضر لعصير الخيار

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- Youm7) تواجه بعض النساء مشكلة البثور السوداء المتراكمة على الأنف أو على أنحاء مختلفة من الوجه، مما يفسد إطلالة المرأة أمام الجميع، لذلك تبحث عن حلول مختلفة ومتاحة للتخلص من هذه المشكلة، ولتحقيق ذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من البثور وفقاً لما ذكره موقع "lybrate".
وصفات طبيعية للتخلص من البثور
وصفة الشاي الأخضر المثلج للتخلص من البثور
يجب تحضير كوب من الماء الدافئ ونقع كيس من الشاي الأخضر فيه، ثم إخراج الكيس وسكب محتوياته في الصينية، وإدخالها إلى الفريزر وتركها حتى تشكل مكعبات ثلج، ثم وضع هذه المكعبات على البثور وفركها على الوجه بالكامل، ويفضل قبل فرك مكعبات الثلج، عمل بخار ماء للوجه حتى تنفتح المسام وتستفيد البشرة من الشاي الأخضر بدخوله إلى المسام، مع تكرار الوصفة مرتين في اليوم مرة في الصباح وأخرى قبل النوم.
التخلص من البثور وصفة جل الصبار للتخلص من البثور
يجب تحضير شريحة نبات الصبار الطازجة وكشط الجل من الجزء الأوسط من الورقة، ووضعه على الوجه بالكامل، مع التدليك حتى يجف الجل، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ وتركه حتى تجف.
طرق طبيعية للتخلص من البثور
وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من البثور
تحضير بعض زيت شجرة الشاي ووضعه في راحة اليد مع فرك المنطقة
المصابة لمدة 10 دقائق، ثم تحضير بعض الماء الدافئ في وعاء، وغمس قطعة القطن فيه، وفرك الوجه بالكامل للتخلص من الزيت الزائد.
وصفات طبيعية للتخلص من البثور
وصفة الخيار للتخلص من البثور
عليك تحضير بعض شرائح الخيار وطحنها، ثم أخذ عصير الخيار ووضعه على وجه نظيف وجاف، وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء البارد، مما يساعد على تنظيف وتقشير البشرة وتقليل البقع الداكنة بالإضافة إلى التخلص من البثور.
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