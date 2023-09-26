وصفات طبيعية للتخلص من البثور.. من مكعبات الشاي الأخضر لعصير الخيار

MENAFN - Youm7) تواجه بعض النساء مشكلة البثور السوداء المتراكمة على الأنف أو على أنحاء مختلفة من الوجه، مما يفسد إطلالة المرأة أمام الجميع، لذلك تبحث عن حلول مختلفة ومتاحة للتخلص من هذه المشكلة، ولتحقيق ذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من البثور وفقاً لما ذكره موقع "lybrate".





وصفات طبيعية للتخلص من البثوروصفة الشاي الأخضر المثلج للتخلص من البثور

يجب تحضير كوب من الماء الدافئ ونقع كيس من الشاي الأخضر فيه، ثم إخراج الكيس وسكب محتوياته في الصينية، وإدخالها إلى الفريزر وتركها حتى تشكل مكعبات ثلج، ثم وضع هذه المكعبات على البثور وفركها على الوجه بالكامل، ويفضل قبل فرك مكعبات الثلج، عمل بخار ماء للوجه حتى تنفتح المسام وتستفيد البشرة من الشاي الأخضر بدخوله إلى المسام، مع تكرار الوصفة مرتين في اليوم مرة في الصباح وأخرى قبل النوم.

التخلص من البثور وصفة جل الصبار للتخلص من البثور

يجب تحضير شريحة نبات الصبار الطازجة وكشط الجل من الجزء الأوسط من الورقة، ووضعه على الوجه بالكامل، مع التدليك حتى يجف الجل، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ وتركه حتى تجف.

طرق طبيعية للتخلص من البثور





وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من البثور

تحضير بعض زيت شجرة الشاي ووضعه في راحة اليد مع فرك المنطقة

المصابة لمدة 10 دقائق، ثم تحضير بعض الماء الدافئ في وعاء، وغمس قطعة القطن فيه، وفرك الوجه بالكامل للتخلص من الزيت الزائد.

وصفات طبيعية للتخلص من البثور





وصفة الخيار للتخلص من البثور

عليك تحضير بعض شرائح الخيار وطحنها، ثم أخذ عصير الخيار ووضعه على وجه نظيف وجاف، وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء البارد، مما يساعد على تنظيف وتقشير البشرة وتقليل البقع الداكنة بالإضافة إلى التخلص من البثور.