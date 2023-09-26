7 فوائد لماء القرنفل للشعر.. يحفز نموه ويمنع الشيب المبكر

(MENAFN
- Youm7) إذا كنت تبحثين عن علاج واحد يعتني بجميع احتياجات شعرك، فعليكِ تجربة ماء القرنفل لشعرك. قد لا تعلمين أن له فوائد عديدة سنتناولها في السطور التالية وفقًا لما جاء في موقع"stylecraze" حيث ذكر أن ماء القرنفل هو منقوع منزلي يتم تحضيره عن طريق غلي القرنفل في الماء الساخن.
ماء القرنفل.
فوائد ماء القرنفل للشعر
يحفز نمو الشعر
قد يساعد ماء القرنفل
على تعزيز نمو الشعر
ومنع تساقطه. هناك دراسات أظهرت أن زيت القرنفل له خصائص مضادة لتساقط الشعر وتحفيز نموه، كما تشير دراسة أخرى إلى أن حمض الفينول الموجود في القرنفل قد ينشط الجينات التي تنظم نمو الشعر.
يمنع الإجهاد
يساهم الإجهاد والتلوث والتعرض لأشعة الشمس والتدخين وعادات النوم والأكل غير المنتظمة في إجهاد جذور الشعر، القرنفل غني بالبوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى التي قد تقلل من تساقط الشعر المرتبط بالإجهاد التأكسدى.
يعالج قشرة الرأس
قد تساعد الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في القرنفل في مكافحة القشرة، تشير الأدلة المتناقلة إلى أن خصائصه القابضة يمكن أن تقلل من إنتاج الزيت في فروة الرأس، في حين أن أنه تمنع الحكة وتهيج فروة الرأس.
يمنع التهابات فروة الرأس والرائحة الكريهة
يمكن أن يؤدي التعرق المفرط أو الحالات الفطرية أو النظافة غير السليمة لفروة الرأس إلى الإصابة بالعدوى ورائحة كريهة في فروة الرأس. أن الرائحة المنعشة لماء القرنفل تترك فروة رأسك تشعر بالنظافة والانتعاش طوال اليوم
شعر صحى
قوة الشعر وملمسه
القرنفل مصدر غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقوية جذع الشعرة وتقليل التقصف.
رش ماء القرنفل على الشعر
قد يمنع الشيب المبكر
يمكن أن يؤثر الإجهاد التأكسدي على إنتاج الميلانين في شعرك، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الشيب المبكر، وقد يساعد ماء القرنفل على مكافحة الأكسدة والحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك.
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