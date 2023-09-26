7 فوائد لماء القرنفل للشعر.. يحفز نموه ويمنع الشيب المبكر

MENAFN - Youm7) إذا كنت تبحثين عن علاج واحد يعتني بجميع احتياجات شعرك، فعليكِ تجربة ماء القرنفل لشعرك. قد لا تعلمين أن له فوائد عديدة سنتناولها في السطور التالية وفقًا لما جاء في موقع"stylecraze" حيث ذكر أن ماء القرنفل هو منقوع منزلي يتم تحضيره عن طريق غلي القرنفل في الماء الساخن.

ماء القرنفل.





فوائد ماء القرنفل للشعريحفز نمو الشعر

قد يساعد ماء القرنفل

على تعزيز نمو الشعر

ومنع تساقطه. هناك دراسات أظهرت أن زيت القرنفل له خصائص مضادة لتساقط الشعر وتحفيز نموه، كما تشير دراسة أخرى إلى أن حمض الفينول الموجود في القرنفل قد ينشط الجينات التي تنظم نمو الشعر.





يمنع الإجهاد

يساهم الإجهاد والتلوث والتعرض لأشعة الشمس والتدخين وعادات النوم والأكل غير المنتظمة في إجهاد جذور الشعر، القرنفل غني بالبوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى التي قد تقلل من تساقط الشعر المرتبط بالإجهاد التأكسدى.

يعالج قشرة الرأس

قد تساعد الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في القرنفل في مكافحة القشرة، تشير الأدلة المتناقلة إلى أن خصائصه القابضة يمكن أن تقلل من إنتاج الزيت في فروة الرأس، في حين أن أنه تمنع الحكة وتهيج فروة الرأس.

يمنع التهابات فروة الرأس والرائحة الكريهة

يمكن أن يؤدي التعرق المفرط أو الحالات الفطرية أو النظافة غير السليمة لفروة الرأس إلى الإصابة بالعدوى ورائحة كريهة في فروة الرأس. أن الرائحة المنعشة لماء القرنفل تترك فروة رأسك تشعر بالنظافة والانتعاش طوال اليوم





شعر صحى





قوة الشعر وملمسه



القرنفل مصدر غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقوية جذع الشعرة وتقليل التقصف.





رش ماء القرنفل على الشعر





قد يمنع الشيب المبكر

يمكن أن يؤثر الإجهاد التأكسدي على إنتاج الميلانين في شعرك، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الشيب المبكر، وقد يساعد ماء القرنفل على مكافحة الأكسدة والحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك.