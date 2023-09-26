خطوة بخطوة.. روتين يومى فعال للعناية بالبشرة الجافة

(MENAFN
- Youm7) البشرة الجافة تتطلب روتينًا مستمرًا بسبب احتياجها إلى الكثير من
العناية
والترطيب. فالبشرة الجافة تفتقر إلى الزيوت الطبيعية المفيدة والتي تحافظ على ترطيبها الطبيعي، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشقق. بالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل الخارجية مثل الرياح الباردة والجو الجاف واستخدام المنظفات القاسية يزيد من مشاكل البشرة الجافة.
ولمعرفة أفضل روتين للعناية
بالبشرة الجافة
إليكِ هذه النصائح من موقع "stylecraze":
بشرة جافة
روتين العناية بالبشرة الجافة: روتين الصباح التطهير:
يجب على الفتاة أن تحصل على منظف معتدل لا يترك رغوة على البشرة، وأن يكون لطيفا بشكل كبير ويخلص البشرة من أي أوساخ دون أن يتركها بدون ترطيب ونعومة.
التونر المرطب:
من المعروف أن البشرة تحتاج للترطيب العالى ولهذا يجب أن يكون التونر يرطب البشرة ويغذيها ويهدئ من الأحمرار، مع البحث عن نوع تونر يحتوى على الشاي الأخضر والبابونج وفيتامين E والجلسرين.
السيرم:
السيرم المضاد للأكسدة يعزز من دفاع البشرة، ويساعد على عدم التقليل من الكولاجين، ولهذا يجب الحرص على أن يحتوى على الفيتامينات A
،C
،E.
الترطيب:
يجب على الفتاة أن تحصل على مرطب ذى قوام سميك يحتوى على مكونات مرطبة، مثل الجلسرين، وأن يكون خاليًا من الزيوت حتى لا تسبب انسداد للمسام.
واقى الشمس:
يجب اختيار واقى الشمس الذى يناسب البشرة، ويحتوى على الأقل عامل حماية من الشمس spf 30
ليحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة.
العناية بالبشرة
أمور يجب القيام بها في المساء:
التطهير:
يفضل استخدام نفس المطهر للبشرة الذى يتم استخدامه في وقت الصباح.
التونر:
يفضل استخدام تونر مرطب ومهدئ لتحضير البشرة لتكون رطبة.
السيرم:
يجب استخدام
سيرم يحتوى على السيراميد وأحماض ألفا هيدروكسى وبيتا هيدروكسى، لتغذى البشرة وتتخلص من الخلايا الميتة، ولمنع ظهور أي علامة للشيخوخة المبكرة.
كريم العين:
البشرة الجافة تكون عرضة للشيخوخة والخطوط الدقيقة، ولهذا فإن استخدام كريم العين يمكن أن يحافظ على مظهر البشرة ويجعلها صحية لفترة طويلة من الزمن، مما يعزز من نشاط الكولاجين.
الترطيب:
يجب شراء كريم ليلى جيد، يحتوى على ترطيب كبير، مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا أو زيت التوت البرى، لأنه يعد كدهون طبيعية للبشرة ويعزز حاجز الرطوبة على البشرة.
بشرة
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