خطوة بخطوة.. روتين يومى فعال للعناية بالبشرة الجافة

MENAFN - Youm7) البشرة الجافة تتطلب روتينًا مستمرًا بسبب احتياجها إلى الكثير منالعنايةوالترطيب. فالبشرة الجافة تفتقر إلى الزيوت الطبيعية المفيدة والتي تحافظ على ترطيبها الطبيعي، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشقق. بالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل الخارجية مثل الرياح الباردة والجو الجاف واستخدام المنظفات القاسية يزيد من مشاكل البشرة الجافة.

ولمعرفة أفضل روتين للعناية

بالبشرة الجافة

إليكِ هذه النصائح من موقع "stylecraze":







بشرة جافة

روتين العناية بالبشرة الجافة: روتين الصباح التطهير:

يجب على الفتاة أن تحصل على منظف معتدل لا يترك رغوة على البشرة، وأن يكون لطيفا بشكل كبير ويخلص البشرة من أي أوساخ دون أن يتركها بدون ترطيب ونعومة.

التونر المرطب:

من المعروف أن البشرة تحتاج للترطيب العالى ولهذا يجب أن يكون التونر يرطب البشرة ويغذيها ويهدئ من الأحمرار، مع البحث عن نوع تونر يحتوى على الشاي الأخضر والبابونج وفيتامين E والجلسرين.

السيرم:

السيرم المضاد للأكسدة يعزز من دفاع البشرة، ويساعد على عدم التقليل من الكولاجين، ولهذا يجب الحرص على أن يحتوى على الفيتامينات A

،C

،E.

الترطيب:

يجب على الفتاة أن تحصل على مرطب ذى قوام سميك يحتوى على مكونات مرطبة، مثل الجلسرين، وأن يكون خاليًا من الزيوت حتى لا تسبب انسداد للمسام.

واقى الشمس:

يجب اختيار واقى الشمس الذى يناسب البشرة، ويحتوى على الأقل عامل حماية من الشمس spf 30

ليحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة.



العناية بالبشرة

أمور يجب القيام بها في المساء:التطهير:

يفضل استخدام نفس المطهر للبشرة الذى يتم استخدامه في وقت الصباح.

التونر:

يفضل استخدام تونر مرطب ومهدئ لتحضير البشرة لتكون رطبة.

السيرم:

يجب استخدام

سيرم يحتوى على السيراميد وأحماض ألفا هيدروكسى وبيتا هيدروكسى، لتغذى البشرة وتتخلص من الخلايا الميتة، ولمنع ظهور أي علامة للشيخوخة المبكرة.

كريم العين:

البشرة الجافة تكون عرضة للشيخوخة والخطوط الدقيقة، ولهذا فإن استخدام كريم العين يمكن أن يحافظ على مظهر البشرة ويجعلها صحية لفترة طويلة من الزمن، مما يعزز من نشاط الكولاجين.

الترطيب:

يجب شراء كريم ليلى جيد، يحتوى على ترطيب كبير، مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا أو زيت التوت البرى، لأنه يعد كدهون طبيعية للبشرة ويعزز حاجز الرطوبة على البشرة.

بشرة



