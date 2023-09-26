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كل ما تريد معرفته عن تفاصيل تطوير مصنع كيما القديم بخبرات إيطالية

9/26/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد شركة كيما جمعيتها العمومية العادية وغير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر المقبل برئاسة محمد زكريا محيى الدين ، بحضور عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب القابضة الكيماوية وعبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كيما وأعضاء مجلس الادارة ؛للنظر فى سعر تطوير وتحديث المصنع القديم بمعرفة شركة تكنومنت الايطالية .. تعرف علي التفاصيل .



1- سيتم مناقشة اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي أثمر عنه التفاوض مع ممثلي شركة تكنومونت.



2- في يوليو الماضي، قررت الجمعية العامة غير العادية تأجيل اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقاً لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية لمزيد من الدراسة.



3- الهدف هو تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة.

4- مجلس إدارة كيما وافق على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).



5- بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.



6- ستنظر العمومية في تعديل المواد 3- 21 من النظام الأساسي للشركة لاضافة النشاط العقاري ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023.



7- حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

8- ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.







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