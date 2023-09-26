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رئيس جهاز الشروق: اعتماد أول عقد بحصة عينية مقابل تنمية المناطق المضافة لمدينة الشروق

9/26/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز الشروق عن اعتماد المهندس أمين غنيم "نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية" أول عقد لأحد الكيانات بمنطقة "جنيفة" وذلك بمقابل عينى لصالح الجهاز بمساحة (597 ألف م2) نظير إمداد المنطقه بالمرافقه اللازمة للتنمية.


يأتى ذلك فى إطار سياسات الدولة لتيسير إجراءات تقنين قطع الأراضى المضافة لمدينة الشروق، ويأتى ذلك ضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي والمضافة لأحوزة المدينه حيث يسرت الوحده الإجراءات وكذا اتاحة التعامل وذلك تحت رئاسة المهندس عبدالمطلب عماره "نائب رئيس الهيئة لقطاع التنميه وتطوير المدن".


وأوضح رئيس الجهاز بأنه بعد التخطيط العمرانى ستكون المنطقة أحد المناطق المتميزة بالمدينة نظراً لموقعها على طريق الإسماعيليه شمال المدينة ومحاط بها مجموعة متميزة من المجمعات العمرانية وصرح طبى كبير متمثل فى المركز الطبى العالمى وإمتيازات أُخرى تؤهلها لتكون محط أنظار المستثمرين فى الفترة المقبلة.


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