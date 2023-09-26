مع اقتراب حدوثه.. ماذا يعنى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية؟

MENAFN - Youm7) تزايد الحديث فى الصحافة العالمية عن الإغلاق المحتمل في أمريكا، فماذا يعني الإغلاق في أمريكا وكيف يؤثر على الأسواق وكذلك التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؟

والمقصود بالإغلاق الحكومي هو فشل الكونجرس الأمريكية في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر، وهو ما ينتج عنه إغلاق الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين إجازة بدون أجر.

أمام الكونجرس أقل من أسبوع لتمرير مشروع قانون الإنفاق وتجنب الإغلاق وسط مخاوف في الأسواق من هذه التطورات، لكن زعماء الجمهوريين والديمقراطيين أشاروا إلى أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو التوصل إلى توافق في الآراء حول مشروع قانون الانفاق.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني ذكرت في تقرير لها، أن اغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيف البلاد الائتماني، وذلك بعد شهر من خفض وكالة فيتش لتصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة بسبب أزمة سقف الديون التي تم حلها في الساعات الأخيرة.

وأشارت وكالة موديز إلى أن الاغلاق المحتمل سيعد دليل جديد على مدى ضعف السياسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على القدرة على تحمل الديون الأمريكية المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واتساع العجز المالي.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد صرحت خلال الأسبوع الماضي أن الدين الحكومي الأمريكي قد تجاوز 33 تريليون دولار للمرة الأولى على الاطلاق.

موقف الأسواق؟

لم تقدم المخاوف المتزايدة من إغلاق الحكومة الأمريكية الكثير لدعم الذهب أو لردع تقدم الدولار، حيث أدى تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن على حساب الذهب.

حتى الآن لم يتسبب هذا الموقف في دعم الذهب كملاذ آمن بسبب الضغط السلبي الكبير من توقعات رفع الفائدة والذي نتج عنه قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات.

لكن على المدى المتوسط قد يعمل هذا التوتر المتعلق بالديون الأمريكية على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفق تحليل جولد بيليون، خاصة خلال العام المقبل حيث قد يتزامن هذا مع توقعات بتراجع معدلات النمو في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي ككل كنتيجة طبيعية لعمليات رفع أسعار الفائدة عالمياً لمواجهة التضخم.





هل حدث إغلاق حكومي في أمريكا؟

فى عام 2019، شهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومى فى تاريخ البلاد ولمدة 35 يومًا، حيث تم منح اجازات لـ 800 ألف من العمال الفيدراليين، وتكبد الاقتصاد اضرار بلغت نحو 5 مليارات دولار.