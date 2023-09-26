شعبة الخضراوات: تراجع أسعار الطماطم 5 جنيهات لتترواح بين 12.5 إلى 15 جنيها

MENAFN - Youm7) تراجعت أسعار الطماطم في الأسواق للمستهلكين لتتراوح بين 12.5 إلى 15 جنيها مقابل 25 و 25 جنيها خلال الأيام الماضية مع زيادة فى معروض في الأسواق، وفق ما صرح به حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف في تصريحات خاصة ، أن البطاطس تسجل 8 إلى 12 جنيها وتصل المستهلك بدءا من 15 جنيها والبصل يسجل 18 إلى 20 جنيها، مرجحاً عودة الانضباب إلى سوق البصل وهبوط الأسعار خلال 3 أسابيع من تفعيل قرار حظر تصدير البصل.

وأشار إلي أن أسعار الكوسة في الأسواق تسجل 8 إلى 15 جنيها والفاصوليا 20 و 25 جنيها والباذنجان بكل أنواع يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 7 إلى 11 جنيها والفلفل الصوب بنفس السعر أيضا.

وأعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من

يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.







