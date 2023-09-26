نقدم لك ترشيحات لأبرز الروايات اليابانية فى المكتبات العربية

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- Youm7) واحد من أهم الأدبيات العالمية هو الأدب الياباني ، إذ يعتبر بوابة للتعرف على الثقافات الشرقية، حيث يوجد في اليابان العديد من أعمال الأدب المميزة مثل، القصص وشعر "التانكا" وشعر "الواكا" والروايات والمسرحيات. وتُعتبر هذه الأعمال الأدبية المتعددة هي بمثابة تراث ثقافي قيم، وقد يتطلب فهمها وفك تشفير معانيها قدر من المعرفة والعمق.
وقد ازدهر الأدب الخيالي والواقعي وأدب الأطفال في المناطق الحضرية في اليابان في الثمانينيات. بما في ذلك جميع أنواع المسلسلات التاريخية والدراما الوثائقية المليئة بالمعلومات، والخيال العلمي، والألغاز، والخيال البوليسي، والقصص التجارية، والمجلات الحربية.. وفي السطور التالية نوضح بعضا من الأعمال اليابانية المترجمة للعربية والموجودة في المكتبات ودور النشر العربية، بحسب ترشيحات للكاتب وجامع الكتب إبراهيم الخليفي، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":
1. جلسة قهوة (المركز الثقافي العربي)
2. بلد الثلوج (منشورات تكوين/دار الرافدين)
3. الصرخة الصامتة (دار المدى)
4. أنا قط (المحروسة)
5. مسألة شخصية (مؤسسة الأبحاث العربية)
6. عاملة متجر البقالة (دار أثر)
7. الحلقة (المركز الثقافي العربي)
8. بوتشان (مشروع كلمة أبوظبي)
9. مقتل الكومنداتور (دار الآداب)
10. الذين يحبون الشوك (دار المدى)
11. حوض السباحة (دار الآداب)
12. الصمت (المؤسسة العربية للدراسات والنشر)
13. ملذات طوكيو (المركز الثقافي العربي)
14. كوكورو (منشورات فوجي)
15. شمس غاربة (دار جامعة حمد بن خليفة للنشر)
16. ناراياما (دار ورد)
17. ثلج الربيع (دار الآداب)
18. بالأسود والأبيض (دار ألكا)
19. هذا كل ما تستحقه (مشروع كلمة أبوظبي)
20. المفتاح (منشورات الجمل)
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