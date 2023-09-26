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نقدم لك ترشيحات لأبرز الروايات اليابانية فى المكتبات العربية

9/26/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Youm7) واحد من أهم الأدبيات العالمية هو الأدب الياباني ، إذ يعتبر بوابة للتعرف على الثقافات الشرقية، حيث يوجد في اليابان العديد من أعمال الأدب المميزة مثل، القصص وشعر "التانكا" وشعر "الواكا" والروايات والمسرحيات. وتُعتبر هذه الأعمال الأدبية المتعددة هي بمثابة تراث ثقافي قيم، وقد يتطلب فهمها وفك تشفير معانيها قدر من المعرفة والعمق.



وقد ازدهر الأدب الخيالي والواقعي وأدب الأطفال في المناطق الحضرية في اليابان في الثمانينيات. بما في ذلك جميع أنواع المسلسلات التاريخية والدراما الوثائقية المليئة بالمعلومات، والخيال العلمي، والألغاز، والخيال البوليسي، والقصص التجارية، والمجلات الحربية.. وفي السطور التالية نوضح بعضا من الأعمال اليابانية المترجمة للعربية والموجودة في المكتبات ودور النشر العربية، بحسب ترشيحات للكاتب وجامع الكتب إبراهيم الخليفي، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":



1. جلسة قهوة (المركز الثقافي العربي)

2. بلد الثلوج (منشورات تكوين/دار الرافدين)

3. الصرخة الصامتة (دار المدى)

4. أنا قط (المحروسة)

5. مسألة شخصية (مؤسسة الأبحاث العربية)

6. عاملة متجر البقالة (دار أثر)

7. الحلقة (المركز الثقافي العربي)

8. بوتشان (مشروع كلمة أبوظبي)

9. مقتل الكومنداتور (دار الآداب)

10. الذين يحبون الشوك (دار المدى)

11. حوض السباحة (دار الآداب)

12. الصمت (المؤسسة العربية للدراسات والنشر)

13. ملذات طوكيو (المركز الثقافي العربي)

14. كوكورو (منشورات فوجي)

15. شمس غاربة (دار جامعة حمد بن خليفة للنشر)

16. ناراياما (دار ورد)

17. ثلج الربيع (دار الآداب)

18. بالأسود والأبيض (دار ألكا)

19. هذا كل ما تستحقه (مشروع كلمة أبوظبي)

20. المفتاح (منشورات الجمل)







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