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خالد دومة يكتب: قراءة التجارب

9/26/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Youm7) إن العلم بالشيء، غير الوقوع فيه ومجابهته، فالقراءة تساعد الإنسان على مواجهة الحياة، ولكنها لا تغني عن التجارب، التي تترك أثراً عظيماً، في نفس الإنسان، فلا يزال الإنسان يحتاط ويحلل، ويدعي الفهم والإدراك لواقع الناس، فإذا نزل إلى حلبة الحياة، كأن لم يقرأ ولم يستوعب، واصطدم بالواقع، الذي يصفعه على وجهه، فأنت ما تزال طفل غير صغير، يلهو إذا لم تمر بتلك التجارب، التي تعلمك وتثقلك، وتغرس في نفسك ما يجب معرفته. فالواقع مرير، لا يكفي فيه قراءة كتب العالم، لتدرك ما فيها من أمور ومواقف، وتستطيع أن تحكم على الأشياء حكماً صحيحاً.



إن الحكم على الأشخاص، لا يأتي إلا إذا كان هناك معاملة، تكشف لك عن باطن ما يعتقد، ويؤمن به، فليس الكلام أو اطلاعك على فكر إنسان، دليل معرفة كاملة، قد يؤمن الإنسان بغير ما يقول، ويقول بغير ما يؤمن، هنا تكون المعاملة هي الفيصل في كشف النقاب عنها، ومعرفتها معرفة ناضجة صحيحة، لا لبس فيها، ولا جور، فالإطلاع على الأفكار والقرائح جانب يصدقه، أو يكذبه الأعمال. فالإنسان الذي يتباهى بعلمه، دون تطبيقه لا يترك أثرا في النفوس، أو قد يكون الأثر عكسي، إذ ينفر منه، ما كان معجبا بعقله وفكره، فإن من تمام الشخصية السوية، أن تعلن عن أفكارها، ثم يكون الفعل والعمل دائر في نطاقها، يدعمها ويقويها، لا أن يسير كل في اتجاه مخالف لها، فيتناقض هذا مع ذلك، فيبدو عليه بأن الشخص غير متزن في فكره وسلوكه.




فالطواهر لا تعمق في معرفة الآخرين معرفة دقيقة، وأن القراءة قد تعطيك وصفا خارجيا ظاهريا، لا يعكس شيء عما بداخل الأخرين، وقد تخدعك المظاهر وتخبرك بغير الحقيقة.



وقد عانيت في تجاربي مع الناس، وتعلمت منها، أن الناس أكثر ميلا للشر والخديعة، وأن الشيطان له الكلمة العليا عليهم، وأن طريقه يستهويهم، ويخوضون غمار الحياة تحت ظلاله، وأن أكثرهم تخدعهم نفوسهم، قبل أن يخدعهم الشيطان بغوايته،
فالقراءة لها فضل كبير في أنها تهذب، وتثقل الإنسان وترتفع به عن كثير من الدنايا، التي يقترفها كثير من الناس.











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