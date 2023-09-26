فعاليات اليوم.. عرض جروب الماميز بالأوبرا وعرفت الهوى بالمسرح القومى

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرانكوفونية الاجتماع السنوي الحادي عشر لمديري المدارس الفرانكوفونية والفرنسية ومديري الأقسام الفرانكوفونية بالجامعات في الإسكندرية، بقاعة المسرح الصغير، وسيتم خلال هذا الاجتماع عرض تقرير عن أنشطة المركز للعام السابق، وطرح خطة المركز للعام المقبل.
يقيم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة أ.د وليد قانوش، حفل ختام فعاليات الورش الصيفية التي تم إقامتها بمتحف الأمير وحيد سليم وذلك في تمام الساعة ال10,30 صباحا يوم بمقر المتحف، يتضمن الحفل معرضا لنتاج الورش الفنية التي أقامها المتحف خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث تنوعت الورش بين الرسم والنحت والتصوير والأشغال الفنية والحكى، بمشاركة عدد كبير من الفنانين. كما استقطبت الورش فئات عمرية متباينة من طلاب المدارس.
تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش حيث يعرض نادى سينما أوبرا الاسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما الفيلم الوثائقى "بصمات" وذلك فى السابعة مساء، على مسرح أوبرا سيد درويش " أوبرا الإسكندرية"، ويتناول الفيلم السيرة الذاتية والفنية لخالد الذكر سيد درويش يعقبه ندوة فنية تستضيف المخرج وائل شركس ويديرها الناقد السينمائى احمد عسر ومن إعداد سماح عبد اللاه.
يعرض نادي سينما الأوبرا فيلم جروب الماميز بطولة يسرا اللوزى، روبى، دارين حداد،
محمود حافظ، محمد ثروت وحازم إيهاب، تأليف إيهاب بليبل، إنتاج محمد رشيدى، ويعقب الفيلم ندوة تستضيف كل من المخرج عمرو صلاح، السيناريست غادة عبدالعال وتديرها هبة حمزة ومن إعداد نورا غنيم تحت أشراف الفنان أمين الصيرفى، وذلك فى السابعة مساء على المسرح الصغير.
يقيم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوى" فى التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، وهى فكرة وإعداد وإخراج خالد عبد السلام، ويستمتع الجمهور بمجموعة من أشهر القصائد فى حب الله ومديح النبى صلى الله عليه وسلم، غناء رحاب مطاوع، ألحان وغناء محمد عزت، مع الصوليست "فريدة أسامة، نورا حسنى"، كورال "فاطمة سيد، مريم نبيل، أحمد نبيل، نبيل حامد، سعد عادل، حمزة نبيل".
MENAFN26092023000132011024ID1107148315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.