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فعاليات اليوم.. عرض جروب الماميز بالأوبرا وعرفت الهوى بالمسرح القومى

9/26/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرانكوفونية الاجتماع السنوي الحادي عشر لمديري المدارس الفرانكوفونية والفرنسية ومديري الأقسام الفرانكوفونية بالجامعات في الإسكندرية، بقاعة المسرح الصغير، وسيتم خلال هذا الاجتماع عرض تقرير عن أنشطة المركز للعام السابق، وطرح خطة المركز للعام المقبل.



يقيم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة أ.د وليد قانوش، حفل ختام فعاليات الورش الصيفية التي تم إقامتها بمتحف الأمير وحيد سليم وذلك في تمام الساعة ال10,30 صباحا يوم بمقر المتحف، يتضمن الحفل معرضا لنتاج الورش الفنية التي أقامها المتحف خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث تنوعت الورش بين الرسم والنحت والتصوير والأشغال الفنية والحكى، بمشاركة عدد كبير من الفنانين. كما استقطبت الورش فئات عمرية متباينة من طلاب المدارس.



تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش حيث يعرض نادى سينما أوبرا الاسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما الفيلم الوثائقى "بصمات" وذلك فى السابعة مساء، على مسرح أوبرا سيد درويش " أوبرا الإسكندرية"، ويتناول الفيلم السيرة الذاتية والفنية لخالد الذكر سيد درويش يعقبه ندوة فنية تستضيف المخرج وائل شركس ويديرها الناقد السينمائى احمد عسر ومن إعداد سماح عبد اللاه.



يعرض نادي سينما الأوبرا فيلم جروب الماميز بطولة يسرا اللوزى، روبى، دارين حداد،
محمود حافظ، محمد ثروت وحازم إيهاب، تأليف إيهاب بليبل، إنتاج محمد رشيدى، ويعقب الفيلم ندوة تستضيف كل من المخرج عمرو صلاح، السيناريست غادة عبدالعال وتديرها هبة حمزة ومن إعداد نورا غنيم تحت أشراف الفنان أمين الصيرفى، وذلك فى السابعة مساء على المسرح الصغير.



يقيم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوى" فى التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، وهى فكرة وإعداد وإخراج خالد عبد السلام، ويستمتع الجمهور بمجموعة من أشهر القصائد فى حب الله ومديح النبى صلى الله عليه وسلم، غناء رحاب مطاوع، ألحان وغناء محمد عزت، مع الصوليست "فريدة أسامة، نورا حسنى"، كورال "فاطمة سيد، مريم نبيل، أحمد نبيل، نبيل حامد، سعد عادل، حمزة نبيل".







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