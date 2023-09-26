السعودية واليونسكو يوقعان اتفاقا لحماية التراث وإنشاء مراكز للإبداع

MENAFN - Youm7) وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فى المملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو ، اتفاقاً لتدشين فصلاً جديداً من التعاون الثقافي، ويحدد المسار نحو مرحلة جديدة من التاريخ الطويل لمحافظة العلا بوصفها همزة وصل في التبادل الثقافي والتنمية.

أُعلن عن إبرام هذا الاتفاق إبَّان انعقاد الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي التي تترأسها المملكة العربية السعودية في الرياض في الشهر الجاري، وهو يستهل المرحلة الثانية من الاتفاق الشامل الذي يمتد على خمس سنوات والذي وقَّعته الهيئة الملكية لمحافظة العلا واليونسكو في نوفمبر 2021، ويرمي إلى الحفاظ على التراث وتفسيره، وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي، والإشراك وبناء القدرات والفنون الإبداعية.

وتركز المرحلة الثانية من الشراكة على المشروعين الرئيسيين التاليين: برنامج ثقافي متكامل لتنمية محافظة العلا، والمضي قدماً ببرنامج الزمالة المشترك بين اليونسكو ومعهد الممالك الذي يُعنى بالتراث والآثار.

يمثل البرنامج الثقافي المتكامل المشترك بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا واليونسكو المحور الرئيسي للاتفاق الجديد، وسوف يقدِّم خلال العامين المقبلين المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات، والدعم في إنشاء شبكات دولية، وسوف يعمل على تعزيز إبراز التراث الثقافي والإبداع وعلى تعزيز الاعتراف بهما بوصفهما محركاً للتنمية المستدامة لمحافظة العلا. وسوف يتطرق هذا البرنامج إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه التراث والإبداع في بناء مدن ومناطق مستدامة، وبناء الموارد الاجتماعية من خلال اتباع نموذج للتنمية خاص بمحافظة العلا يُعنى بالثقافة ويركز على خدمة الناس.

النتائج المنشودة من تنفيذ البرنامج الثقافي المتكامل:

تعزيز المهارات المشتركة بين الثقافات في مجال رواية القصص وتحسين التجربة التي يعيشها الزوار، بما في ذلك إنشاء مراكز جديدة للإبداع وتفسير التراث في مختلف أنحاء محافظة العلا وغيرها من المواقع التراثية الرئيسية.

صون التراث الحي في محافظة العلا عبر وضع سياسات وإعداد دورات تدريبية، بما في ذلك بناء القدرات وتنفيذ أنشطة تجريبية في المجتمعات المحلية.

إتاحة الفرص في المستقبل عبر بناء قدرات رائدات الأعمال الشابات في القطاعين الثقافي والإبداعي ومشاركة المعارف بينهن.

ينهض الاتفاق الجديد أيضاً ببرنامج الزمالة المشترك بين اليونسكو ومعهد الممالك الذي تشترك في إدارته اليونسكو ومعهد الممالك، وقد أنشأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا معهد الممالك ليكون مركزاً عالمياً للبحوث في مجال التراث والحفاظ عليه. وسوف يشهد برنامج زمالات العلا وصول الفوج الأول من الحاصلين على الزمالات إلى محافظة العلا في أكتوبر 2023، مما يفسح المجال أمام الباحثين والمهنيين العاملين في مجال التراث لإجراء البحوث وتولي تدابير الصون والإدارة الميدانية بفعالية، ومشاركة المعارف ونقلها.

وتضم النتائج المنشودة من برنامج الزمالات الثاني ما يلي:

تعزيز القدرات من خلال اختيار 10 أشخاص للحصول على زمالات للمشاركة في برنامج تدريبي ينظمه معهد الممالك وقطاع الثقافة لمدة ثمانية عشر شهراً في مقر اليونسكو أو في المكاتب الميدانية.

دعم الشبكات المُجدية والتعاون وتشاطر المعارف بين الباحثين والمهنيين العاملين في مجال التراث بغية تشجيع تعميم المعارف ونشر الخبرات.

تعتبر الشراكة المبتكرة الشاملة لعدة قطاعات خيرَ برهان على المعارف والإمكانيات الغزيرة التي تكتنزها محافظة العلا، فضلاً عن دورها كحاضنة لإذكاء الفهم العالمي للتاريخ المشترك للبشرية.

تُجري الهيئة الملكية لمحافظة العلا تجديدات شاملة في محافظة العلا باعتبار تراثها الثقافي والطبيعي وجهة عالمية رائدة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد زوارها بحلول عام 2035 مليوني زائر سنوياً.

الهيئة الملكية لمحافظة العلا

أُنشئت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بموجب مرسوم ملكي مؤرخ في يوليو 2017 بغية صون محافظة العلا وتنميتها، فهي منطقة تتمتع بأهمية طبيعية وثقافية استثنائية في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وتتبع الهيئة الملكية لمحافظة العلا خطة طويلة الأجل لإرساء أسس نهج مسؤول ومستدام ودقيق إزاء التنمية الحضرية والاقتصادية التي تحفظ التراث الطبيعي والتاريخي للمنطقة وترسخ مكانة العلا لكي تكون مكاناً جذاباً يرغب الناس بزيارته والعيش فيه والعمل فيه. وتشمل هذه الرؤية مجموعة كبيرة من المبادرات في مجال علم الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون، وهو ما يُعبر عن الالتزام بعدد من أولويات برنامج رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، ومنها: التنويع الاقتصادي وتمكين المجتمعات المحلية وحفظ التراث.