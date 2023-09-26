Wednesday, 27 September 2023 07:26 GMT

جوجل تغلق إصدار HTML من Gmail بداية من 2024.. كل ما تحتاج معرفته

9/26/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت جوجل في بيان لها، أن طرق عرض HTML الأساسية لخدمة البريد الإلكترونى التابعة لها Gmail سيتم إيقاف تشغيلها في بداية يناير 2024، مضيفة أن المستخدمون سيحتاجون إلى متصفحات حديثة لمواصلة استخدام الخدمة، وأشارت الشركة أيضًا إلى أن المستخدمين سيرون "إعلانًا داخل الخدمة" حول كيفية للتبديل إلى العرض القياسي لـ Gmail قبل إيقاف تشغيل HTML الأساسي.

وبحسب موقع Android Police، فإن طريقة عرض HTML هي عبارة عن إصدار بسيط من Gmail، لا يوفر للمستخدمين القدرة على الدردشة أو التدقيق الإملائي أو اختصارات لوحة المفاتيح أو جهاز الإتصال أو حتى تنسيق النص، فهي تفتقر إلى الكثير من المميزات، ولكنها في نفس الوقت ميزة مصممة للأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات سرعة إنترنت منخفضة جدًا، أو يستخدمون أجهزة قديمة ذات ذاكرة محدودة، أو يستخدمون متصفحات الويب القديمة التي لا تدعم مزايا HTML الحالية.

في رسالة بريد إلكتروني إلى بعض المستخدمين، أكدت Google أنها ستغلق إصدار HTML الأساسي من Gmail بدءًا من "أوائل يناير" 2024، ولم تتم الإشارة إلى التاريخ الدقيق، وجاء الرسالة الإلكترونية المرسلة إلى بعض المستخدمين كما يلي: "نكتب إليك لإعلامك بأنه سيتم تعطيل عرض Gmail Basic HTML لويب سطح المكتب وويب الهاتف المحمول بدءًا من أوائل (يناير) 2024"، وتعد عروض Gmail Basic HTML هي إصدارات سابقة من Gmail تم استبدالها بالإصدارات اللاحقة لها منذ أكثر من 10 سنوات و لا تتضمن وظائف ميزات Gmail الكاملة، وفقاً لموقع 9to5google.
وقد قررت جوجل إنهاء واجهة العرض HTML
الخاصة بخدمة البريد الإلكتروني جيميل دون تقديم أسباب محددة، وأوضحت الشركة أنه عقب تعطيل طريقة عرضHTML
الأساسي، فسوف يُعاد توجيه المستخدمين تلقائيًا إلى عرض Gmail القياسي الذي يوفر أحدث مزايا الأمان والمزايا في جوجل.



MENAFN26092023000132011024ID1107148313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث