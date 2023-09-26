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كل ما تحتاج معرفته عن مشكلة تطبيق الطقس بساعات أبل بعد تحديث Watchos 10

9/26/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) أبلغ بعض مستخدمى ساعات أبل الذكية التى تعمل
بنظام التشغيل watchOS 10 من مواجهة مشكلات تتعلق بفشل "ويدجيت" الطقس في عرض البيانات على وجه الساعة، على الرغم من أن تطبيق Weather نفسه لا يعرض مثل هذه المشكلات، وفقاً لموقع macrumors.



انتقل مستخدمو Apple Watch إلى منتديات MacRumors ومجتمع دعم Apple ومنصات أخرى لمشاركة تجاربهم، وقد سلط موقع 9to5Mac الضوء على المشكلة.



وتظهر "الويدجيت" المتأثرة فارغة في المكان الذي يجب أن تظهر فيه بيانات الطقس، ومع ذلك فإن الضغط على "الأيقونة" يكشف عن المعلومات المتوقعة في تطبيق الطقس، ويبدو أن المشكلة تحدث في نماذج مختلفة سواء كانت تعمل بنظام watchOS 10 أو تم تحديثها إلى آخر تحديث لـ watchOS 10.0.1.



وإلى أن تصدر Apple تحديثًا لتصحيح المشكلة، أحد الحلول المؤقتة التي حقق المستخدمون أكبر قدر من النجاح فيها هو فتح تطبيق Watch على iPhone وتبديل مفتاح التوقيت 24 ساعة في إعدادات تطبيق الساعة، والانتظار بضع ثوانٍ، ثم التبديل إعادته إلى وضعه الأصلي.











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