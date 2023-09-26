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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين Iphone 13 Pro و Iphone 15 Pro

9/26/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) ظهر هاتف iPhone 13 Pro لأول مرة في عام 2021، حيث يقدم شاشة أكثر سطوعًا مع تقنية ProMotion بمعدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز، وشريحة A15 Bionic، وكاميرا مقربة مع تقريب بصري 3x، وتصوير ماكرو وأنماط فوتوغرافية، والوضع السينمائي لتسجيل مقاطع الفيديو بعمق، وتسجيل فيديو ProRes، وخيار تخزين بسعة 1 تيرابايت، وخمس ساعات من عمر البطارية الإضافي، وتم إيقاف إنتاج iPhone 13 Pro عند الإعلان عن iPhone 14 Pro في عام 2022، ولكن لا يزال من الممكن الحصول عليه بشكل مستعمل.



على الرغم من أن iPhone 13 Pro وiPhone 15 Pro يشتركان في معظم ميزاتهما الأساسية، إلا أن iPhone 15 Pro يقدم عدداً كبيراً من الترقيات الملحوظة، مثل تصميم التيتانيوم، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وشاشة تعمل دائمًا، وزر إجراء، ومنفذ USB- منفذ C، وشريحة A17 Bionic.



بشكل عام، يعد iPhone 15 Pro ترقية مهمة مقارنة بـ iPhone 13 Pro، حيث يقدم ميزات ذات معنى لجودة الحياة مثل منفذ USB-C وزر الإجراء الذي يغير طرق التفاعل مع الجهاز، يؤدي التصميم الجديد المصنوع من التيتانيوم خفيف الوزن إلى حد كبير، والحدود الأقل حجمًا حول الشاشة، والحواف المحددة إلى مظهر جمالي وملمس مختلف بشكل ملحوظ في اليد.



يجلب iPhone 15 Pro أيضًا تطورات كبيرة في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، حيث يضيف فلاش Adaptive True Tone، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط صور عالية الدقة، وفي الطراز الأكبر، كاميرا مقربة مع تقريب بصري 5x، ميزات البرنامج مثل Photonic Engine وSmart HDR 5 وصور الجيل التالي ووضع الحركة ومجموعة من ميزات تصوير الفيديو الاحترافية مثل التسجيل الخارجي والتسجيل ترتقي أيضًا بقدرات التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بالجهاز إلى المستوى التالي.



ناهيك عن نقل البيانات بسرعة عبر USB 3، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، وخيارات الألوان الجديدة، وشريحة النطاق العريض للغاية من الجيل الثاني، وشريحة A17 Pro - أول شريحة من Apple مصنوعة بعملية تصنيع ‌3nm، والتي تعمل على تحسين قدرات الألعاب بشكل جذري الجهاز.



نظرًا لحجم هذه التحسينات واتساع نطاقها، سيكون معظم iPhone 13 Pro قادرًا على تبرير الترقية إلى iPhone 15 Pro، خاصة إذا كانوا يقدرون التصميم الجديد ومنفذ USB-C وزر الإجراء وتحسينات الكاميرا، ولا يستحق الأمر الالتزام بـ iPhone 13 Pro إلا إذا كنت تؤجل ترقية أكثر جوهرية في المستقبل، ولكن العديد من المستخدمين سيرون فوائد ملموسة من خلال الترقية الآن.











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