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مركبة المريخ تستخدم القيادة الذاتية للتنقل فى أصعب الطرق.. اعرف التفاصيل

9/26/2023 11:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) استخدمت مركبة ناسا المريخية، بيرسيفيرانس، الذكاء الاصطناعي فى القيادة الذاتية للتنقل بنجاح في طريقها الأكثر تحديًا منذ وصولها إلى الكوكب قبل عامين ونصف، وكشفت التقارير أن تقنيتها المتقدمة تعنى أنها استغرقت ثلث الوقت الذى كانت ستستغرقه مركبات ناسا المريخية الأخرى.



وبينما يرسل فريق المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا خرائط طريق عامة لتتبعها المركبة، تستخدم المركبة أنظمة الملاحة المستقلة الخاصة بها لأداء القيادة الفعلية، والابتعاد عن الصخور والمخاطر الأخرى أثناء سيرها، وفقا لتقرير ديجيتال تريند، وكانت الرحلة الأكثر صعوبة حتى الآن هي اجتياز Snowdrift Peak، وهو موقع داخل Jezero Crater المليء بالصخور الكبيرة.



ويمتد
الطريق المستقيم عبر Snowdrift إلى 1706 قدمًا (520 مترًا)، ولكن بحلول الوقت الذي خرجت فيه المركبة من الجانب الآخر من الحقل، كانت قد سجلت 2490 قدمًا (759 مترًا)، وأصبح المسار أطول بسبب مناوراتها حول المنطقة.



وقال تايلر ديل سيستو، نائب رئيس مخطط المركبة الجوالة لـ Perseverance في مختبر الدفع النفاث، في منشور عبر الإنترنت : "لقد كانت أكثر كثافة من أي شيء واجهته المركبة من قبل، وكانت مليئة تمامًا بهذه الصخور الكبيرة" .



فيما أضافت شركة Del Sesto أنها لا ترغب في إرسال Perseverance حول Snowdrift Peak لأن الأمر سيستغرق أسابيع، مضيفة أن "المزيد من الوقت في القيادة يعني وقتًا أقل للعلوم، لذلك نحن نتعمق في الأمر"، وتعد القيادة الناجحة للمركبة التي بحجم السيارة بمثابة شهادة على الفريق الذي صمم مركبة بيرسيفيرانس ونظام الطيار الآلي الخاص بها.



وللمضى قدمًا بأمان، كان على سوجورنر أن تتوقف كل 5.1 بوصة (13 سم) حتى يتمكن جهاز الكمبيوتر الموجود على متنها من تحليل ومعالجة ما كان أمامها قبل التخطيط لخطوتها التالية، و يمكن لمركبتي المريخ التاليتين، سبيريت وأبورتيونيتي، أن تقطع مسافات تصل إلى 1.6 قدم (0.5 متر) قبل التوقف لتحديد الإجراء التالي، وتلقت كيوريوسيتي، التي وصلت إلى المريخ في عام 2012، مؤخرًا ترقية برمجية لمساعدتها على اتخاذ قرارات قيادة أسرع.



ولكن بفضل الكاميرات الأفضل والبرامج المحسنة، يمكن لـ Perseverance التقاط الصور بسرعة كافية لمعالجة مسارها في الوقت الفعلي، مع قوة حوسبة إضافية تلغي الحاجة إلى التوقف لتحديد خطوتها التالية.



ويشير مختبر الدفع النفاث إلى أن "هذه القدرة الذاتية أتاحت لـ Perseverance تسجيل أرقام قياسية جديدة للقيادة على الطرق الوعرة على كوكب المريخ، بما في ذلك مسافة قيادة ليوم واحد تبلغ 1140.7 قدمًا (347.7 مترًا) وأطول رحلة دون مراجعة بشرية: 2296.2 قدمًا (699.9 مترًا)". "لكن هذه الإنجازات حدثت عندما كانت المركبة الفضائية تسير عبر التضاريس المسطحة نسبيًا لأرضية Jezero Crater، دون أن تقف في طريقها صخور كبيرة وحفر أخرى. ولهذا السبب، أثارت هذه الملاحة الأخيرة لقمة Snowdrift Peak المليئة بالصخور إعجاب المهندسين الذين يخططون لرحلات العربة الجوالة.







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