خطوات.. كيفية تأمين دردشة واتساب باستخدام Touch ID أو Face ID

MENAFN - Youm7) أضاف واتساب ميزة WhatsApp Chat Lock منذ فترة، للحفاظ على أمان الدردشات وخصوصية المستخدمين في واتساب، حيث تعمل هذة الميزة علي قفل الدردشات الفردية والمحادثات الجماعية لمزيد من الخصوصية والأمان، بإستخدام Touch ID أو Face ID واخفئها من سجل الدردشة، ويوفر واتساب أيضاً ميزة التشفير الشامل للحفاظ على أمانه رقميًا.لاستخدام هذه الميزة وقفل الدردشات الفردية على WhatsApp اتبع الخطوات الاتية:

1- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق واتساب على هاتفك، ثم افتح تطبيق واتساب المحدث على هاتفك.

2- قم بالتمرير لأسفل في قائمة الدردشة أو ابحث عن جهة الاتصال التي تريد قفلها بشكل فردي.

3- افتح نافذة الدردشة الخاصة بجهة الاتصال وانقر على الأسم في الأعلى.4- قم بالتمرير لأسفل واضغط على خيار قفل الدردشة.5- قم بتمكين التبديل والمصادقة باستخدام قفل الشاشة.كرر الأمر نفسه مع الدردشات الأخرى التي تريد قفلها.تنتقل جميع الدردشات المقفلة على واتساب تحت نقرة جديدة الدردشات المقفلة، للرجوع لها مرة أخري ما عليك سوى التمرير لأسفل من أعلى شاشة قائمة الدردشة للوصول إلى خيار Locked Chat،ثم اضغط عليها، عند مصادقتها ستكون جميع الدردشات المقفلة متاحة.