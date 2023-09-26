خطوات.. كيفية تأمين دردشة واتساب باستخدام Touch ID أو Face ID

(MENAFN
- Youm7) أضاف واتساب ميزة WhatsApp Chat Lock منذ فترة، للحفاظ على أمان الدردشات وخصوصية المستخدمين في واتساب، حيث تعمل هذة الميزة علي قفل الدردشات الفردية والمحادثات الجماعية لمزيد من الخصوصية والأمان، بإستخدام Touch ID أو Face ID واخفئها من سجل الدردشة، ويوفر واتساب أيضاً ميزة التشفير الشامل للحفاظ على أمانه رقميًا.
لاستخدام هذه الميزة وقفل الدردشات الفردية على WhatsApp اتبع الخطوات الاتية:
1- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق واتساب على هاتفك، ثم افتح تطبيق واتساب المحدث على هاتفك.
2- قم بالتمرير لأسفل في قائمة الدردشة أو ابحث عن جهة الاتصال التي تريد قفلها بشكل فردي.
3- افتح نافذة الدردشة الخاصة بجهة الاتصال وانقر على الأسم في الأعلى.
4- قم بالتمرير لأسفل واضغط على خيار قفل الدردشة.
5- قم بتمكين التبديل والمصادقة باستخدام قفل الشاشة.
كرر الأمر نفسه مع الدردشات الأخرى التي تريد قفلها.
تنتقل جميع الدردشات المقفلة على واتساب تحت نقرة جديدة الدردشات المقفلة، للرجوع لها مرة أخري ما عليك سوى التمرير لأسفل من أعلى شاشة قائمة الدردشة للوصول إلى خيار Locked Chat،
ثم اضغط عليها، عند مصادقتها ستكون جميع الدردشات المقفلة متاحة.
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