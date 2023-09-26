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وكيل المالية يترأس وفد المملكة في الاجتماع السنوي الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

9/26/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيابة‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ترأس‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمود‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬الثامن‭ ‬للبنك‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭-‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وافتتح‭ ‬الاجتماع‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وممثلي‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬والقضايا‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬‮

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المائدة‭ ‬المستديرة‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬الآسيوي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬للانتقال‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬والقادر‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬تغيرات‭ ‬المناخ‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬تأثير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬المهمة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المجال‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬البنك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬تمويل‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومتطورة‭ ‬ومواءمتها‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬المتاحة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬تمويل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬وإدارة‭ ‬مستويات‭ ‬الديون‭ ‬والضغوط‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬الترحيب‭ ‬بالأعضاء‭ ‬الجدد،‭ ‬واستعراض‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬للبنك‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬ومكان‭ ‬انعقاد‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬والمقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سمرقند‭ ‬بجمهورية‭ ‬أوزبكستان‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وانضمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ويهدف‭ ‬البنك‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬والأزمات‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬ويضم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬109‭ ‬دول،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬الأولويات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للبنك‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والطاقة‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتنمية‭ ‬الحضرية‭.‬

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