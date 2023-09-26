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تعليم عسير يحتفل باليوم الوطني لأكبر قصة نجاح في القرن 21

9/26/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت أمس، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "نحلم ونحقق"، والتي تستهدف أكثر من 255 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1250 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وبمشاركة أبناء الشهداء وجنودنا البواسل، والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، والمجتمع المحلي وأولياء الأمور والأُسر.
تهنئة القيادة
وقدم مدير عام التعليم فهد عقالا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة بهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن القيادة الحكيمة ترسم مستقبلاً زاهراً لشباب الوطن الذين هم عماده وأمل مستقبله، داعياً لاستشعار المسؤولية لدى أبناء الوطن تجاه وطنهم، مشيراً إلى الدعم اللامحدود من لدن سمو أمير عسير لبرامج ومناشط التعليم في المنطقة، وقيادات الوزارة.
ترسيخ القيم
ولفت عقالا إلى أن اليوم الوطني يعد مناسبة غالية على نفوسنا جميعا وهي مناسبة عظيمة نستلهم معها البطولات والتضحيات لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وأبنائه المخلصين من بعده في بناء دولة عظيمة نفخر ونعتز بالانتماء لها، مضيفاً أن الدور كبير جداً على منسوبي التعليم لترسيخ القيم الإسلامية الفاضلة الوسطية في نفوس الناشئة، وتعزيز قيم الانتماء لهذا الوطن والولاء لقادته، والاعتزاز بهويتنا الوطنية السعودية، والذب عن مكتسبات الوطن وتنميتها وتطويرها.

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