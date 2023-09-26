انتهاء 5 مراحل من طريق الخرمة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع وتيرة تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق ((الخرمة، رنية، بيشة))، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه.
ويهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.
وانتهت خمس مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وذلك بطول 237 كم بنسبة 100%، فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 89%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 67%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 94 %، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 92%.
يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي ((الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية)).
MENAFN26092023000089011017ID1107148292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.