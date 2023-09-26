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انتهاء 5 مراحل من طريق الخرمة

9/26/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع وتيرة تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق ((الخرمة، رنية، بيشة))، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه.
ويهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.
وانتهت خمس مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وذلك بطول 237 كم بنسبة 100%، فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 89%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 67%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 94 %، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 92%.
يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي ((الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية)).

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