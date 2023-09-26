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انقلابيو النيجر يطالبون بإطار تفاوضي لانسحاب القوات الفرنسية

9/26/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد قادة انقلاب النيجر رغبتهم في وضع إطار تفاوضي لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيهم الذي يطالبون به منذ عدة أسابيع وأعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا.
وأشار النظام العسكري في النيجر في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي، إلى أن الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية المؤلفة من 1500 جندي في النيجر لمكافحة الإرهاب، يجب أن «يتم في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فعالية أفضل».
جاء ذلك غداة إعلان أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستسحب سفيرها سيلفان إيتيه من النيجر «قريبا» ثم جنودها البالغ عددهم 1500 تقريبا، بعد شهرين على الانقلاب الذي شهدته الدولة الواقعة غرب أفريقيا وأطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي لباريس.
وأكد العسكريون في النيجر، أنهم يتوقعون أن «تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنية».
ورغم الإعلان الفرنسي، أكدت باريس استمرارها في دعم الرئيس النيجيري محمد بازوم الذي أطاح به الانقلاب، ورغبتها في «العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، في إطار دعم كامل لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية كاترين كولونا.
من جهتها، أعلنت الولايات التي أرسلت 1100 جندي إلى النيجر، أنها تقوم بتقييم خياراتها بعد الإعلان الفرنسي.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للصحافيين في نيروبي خلال زيارة لكينيا «بينما نمنح الديبلوماسية فرصة، سنواصل أيضا تقييم أي خطوات مستقبلية من شأنها إعطاء الأولوية لأهدافنا الديبلوماسية والأمنية».
وأضاف أوستن «لم نقم بأي تغيير ملموس في أوضاع قواتنا.. ونريد فعليا أن نرى حلا ديبلوماسيا ونهاية سلمية» للأزمة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أعلنت في السابع من سبتمبر الجاري أنها ستعيد تمركز قواتها «كإجراء احترازي»، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا بمنطقة أغاديز.
وقالت المتحدثة باسم «الپنتاغون» سابرينا سينغ «سندرس عواقب انسحاب القوات الفرنسية من النيجر، لكن في الوقت الحالي، نركز على مواصلة» إعادة التموضع هذه.
إلى ذلك، أعلن الجيش في النيجر مقتل مدنيين اثنين بعد انفجار قنبلة يدوية في أورو غالاديو في منطقة تيلابيري.
وأفاد بأنه ألقى القبض على حوالي 20 مشتبها بهم في المنطقة خلال عدة عمليات نفذه في الفترة بين 11 و16 الجاري.

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