Wednesday, 27 September 2023 07:25 GMT

أذربيجان ستصدر عفوا عمن ألقوا أسلحتهم في ناغورني قره باغ وآلاف اللاجئين من الإقليم يتدفقون إلى أرمينيا

9/26/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت أرمينيا وصول أكثر من 28 ألف لاجئ إلى أراضيها قادمين من ناغورني قره باغ، الجيب الانفصالي المتنازع عليه بين اذربيجان وارمينيا.
وفتحت أذربيجان الطريق الوحيد المؤدي من المنطقة إلى أرمينيا بعد أيام قلائل من موافقة الانفصاليين على إلقاء سلاحهم بموجب بنود اتفاق لوقف إطلاق النار يضع المنطقة المتنازع عليها تحت سلطة باكو.
من جهة أخرى، قال مصدر حكومي لـ «فرانس برس»، إن حرس الحدود الأذربيجاني يبحثون عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم «جرائم حرب» وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورني قره باغ الى ارمينيا.
وقال المصدر ذاته إن «أذربيجان تعتزم تطبيق عفو على المقاتلين الأرمن الذين ألقوا أسلحتهم في قره باغ، لكن أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال حروب قره باغ يجب أن يسلموا إلينا»، وذلك في معرض تفسيره لأسباب الطلب من الرجال في سن القتال أن ينظروا الى كاميرا عند آخر نقطة تفتيش حدودية.
من جهته، شدد وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ـ في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ـ على وجوب حماية مدنيي ناغورني قره باغ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الرئيس علييف قال لبلينكن، إنه لن يكون هناك أي عمل عسكري آخر، وأن واشنطن تتوقع منه الالتزام بذلك.
واضاف ميلر أن بلينكن من جهته أكد على ضرورة وقف الأعمال العدائية وتوفر الحماية غير المشروطة وحرية الحركة للمدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى ناغورني قرة باغ.
في سياق متصل، دعت سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أذربيجان إلى «الحفاظ على وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق المدنيين في ناغورني قرة باغ».
وقالت باور، التي سلمت رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان رسالة دعم من الرئيس الأميركي جو بايدن، إن استخدام أذربيجان للقوة غير مقبول وإن واشنطن تنظر في رد مناسب.
ودعت باور رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى الوفاء بوعده بحماية حقوق الأرمن وإعادة فتح ممر لاتشين الذي يربط المنطقة بأرمينيا بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات وبعثة مراقبة دولية.
وتعهد علييف بضمان سلامة الأرمن في قرة باغ.
وقالت باور لاحقا خلال زيارة إلى قرية كورنيدزور على الحدود مع أذربيجان «من المهم جدا أن يتمكن المراقبون المستقلون والمنظمات الإنسانية من الوصول إلى من لايزالون في أشد الحاجة للمساعدات في ناغورني قرة باغ».
كما كشفت عن مساعدات أميركية عاجلة بقيمة 11.5 مليون دولار لقرة باغ.
من جانبه، طلب الاتحاد الأوروبي من أذربيجان تفصيل «رؤيتها» في ما يتعلق بمصير الأرمن المقيمين في ناغورني قره باغ.
وشدد التكتل في بيان على «ضرورة الشفافية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الدولية والمسؤولين المكلفين ضمان احترام حقوق الإنسان وتلقي تفاصيل إضافية حول رؤية باكو في ما يتعلق بمصير الأرمن في ناغورني قره باغ وأذربيجان».
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حقوق آلاف السكان الفارين من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا «يجب حمايتها» حسبما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وقال دوجاريك أمام الصحافيين «يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التحركات السكانية التي نشهدها، نحو أرمينيا بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة. من الضروري، في المقام الأول، حماية حقوق السكان النازحين وأن يتلقوا المساعدة الإنسانية اللازمة».
إلى ذلك، ذكرت وكالة «إنترفاكس أذربيجان» نقلا عن وزارة الصحة الأرمينية، أن عدد القتلى جراء انفجار وحريق في مستودع للوقود وقعا الاثنين قفز إلى أكثر من 125 شخصا.
وأضافت أنه تم نقل جثث القتلى في الانفجار الذي وقع بالقرب من عاصمة منطقة ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.

MENAFN26092023000130011022ID1107148279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث