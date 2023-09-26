Wednesday, 27 September 2023 07:25 GMT

الأردن سابع تعديل على حكومة الخصاونة

9/26/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على إجراء تعديل بحكومة رئيس الوزراء الحالي د. بشر الخصاونة.
وبهذا يكون هذا التعديل هو السابع على حكومة الخصاونة منذ أن كلف في 7 أكتوبر 2020 للمرة الأولى بتشكيل الحكومة الأردنية، خلفا لحكومة عمر الرزاز.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «بترا» امس، ان التعديل شمل 8 حقائب وزارية، حيث تم تعيين: رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري، ووجيه عزايزة وزير دولة، وأحمد ماهر أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وحديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ويوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وناديا الروابدة وزيرة للعمل، ومهندسة وسام التهتموني وزيرة للنقل، ومهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.
وتضمن التعديل الوزاري الفصل بين وزارتي الأشغال العامة والنقل، كما تم فصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن وزارة العمل. وقد استقبل الملك عبدالله الثاني الوزيرين المستقيلين اللذين لم يتضمنهما التعديل الوزاري، حيث عبر عن تقديره لجهودهما خلال عملهما في الفترة الماضية.

MENAFN26092023000130011022ID1107148278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث