الإمارات تعيين خليفة بن طحنون رئيسا لديوان ولي عهد أبوظبي

الإمارات تعيين خليفة بن طحنون رئيسا لديوان ولي عهد أبوظبي
التاريخ
9/26/2023 11:24:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيسا لديوان ولي عهد أبوظبي، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان.
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