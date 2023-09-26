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الإمارات تعيين خليفة بن طحنون رئيسا لديوان ولي عهد أبوظبي

9/26/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيسا لديوان ولي عهد أبوظبي، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان.

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