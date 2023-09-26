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هانتر بايدن يرفع دعوى احتيال حاسوبي ضد محامي ترامب السابق

9/26/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، دعوى قضائية ضد رودي جولياني، متهما المحامي السابق لدونالد ترامب بالاحتيال الحاسوبي بسبب وصوله إلى بيانات شخصية كانت على حاسوب الأول.
وفي دعوى مدنية تم تقديمها في كالفورنيا، قال هانتر بايدن، إن جولياني ومحاميه السابق روبرت كوستيلو يتحملان المسؤولية عن «تدمير كامل» لخصوصيته الرقمية.
ويطالب هانتر، البالغ 53 عاما والمقيم في كاليفورنيا، بمحاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض لم يحدد تفاصيله.
وفي مسعى لإحراج جو بايدن قبيل انتخابات نوفمبر 2020، نشر جولياني وحلفاء ترامب بيانات تم الحصول عليها من حاسوب محمول يشتبه بأن هانتر بايدن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير.
وجاء في شكوى هانتر بايدن، أن «المتهمين كرسا وقتا وطاقة استثنائيين من أجل البحث عن، وقرصنة، والتلاعب، ونسخ، ونشر، والتعامل بهوس بشكل عام مع معلومات حصلا عليها أو سرقاها من أجهزة المتقدم بالدعوى».
ورفع هانر بايدن أيضا دعوى قضائية ضد مالك متجر إصلاح الكمبيوتر في وقت سابق من العام الجاري وخدمة العائدات الداخلية لكشفها عن تاريخه الضريبي.
وتعد الدعوى في كاليفورنيا التحدي القضائي الأخير ضمن سلسلة قضايا يواجهها جولياني الذي وجهت إليه اتهامات في جورجيا إلى جانب ترامب وغيرهما بالتآمر لتغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية في الولاية الجنوبية.
كما دان قاض جولياني بتهمة التشهير بحق موظفين عملا في الانتخابات في جورجيا بينما رفعت مساعدة سابقة له دعوى قضائية ضده بالاعتداء والتحرش.
وركز الجمهوريون بشكل مستمر على تعاملات هانتر بايدن التجارية في الخارج عندما كان والده نائبا للرئيس فيما وافق رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي على إطلاق تحقيق في سبتمبر الجاري يرمي لعزل جو بايدن.
ولم توجه الى هانتر بايدن اتهامات بأي جرائم مرتبطة بتعاملاته التجارية الخارجية ولم ترد أي أدلة ملموسة بعد تفيد بأن الرئيس متورط في أي عمل مخالف للقانون.

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