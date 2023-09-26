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بايدن وترامب يتنافسان على كسب ود العمال المضربين

9/26/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) امتد التنافس الانتخابي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الأوفر حظا لنيل ترشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، إلى إضراب عمال صناعة السيارات الذي تحول إلى ساحة معركة انتخابية بامتياز، حيث خطط بايدن أمس لزيارة تاريخية لهؤلاء العمال، وهم جمهور الناخبين الذين سيخاطبهم ترامب اليوم، بانيا آماله عليهم من أجل استعادة البيت الأبيض.
وبذلك يصبح الرئيس الديموقراطي أول رئيس يذهب إلى موقع اعتصام في ميشيغان الولاية المركزية للإضراب غير المسبوق، في مسعى إلى سرقة الأضواء من منافسه الجمهوري.
وكان ترامب، الذي أعلن عن رحلته قبل إعلان بايدن عن خطوة مماثلة، قد اتهم الرئيس الديموقراطي بتقليده، ووصف المتحدث باسمه جيسون ميلر زيارة جو بايدن بأنها «ليست أكثر من مجرد جلسة تصوير سيئة». لكن وفقا للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، فإن رحلة الرئيس الأميركي لم تتأثر «على الإطلاق» برحلة ترامب.
وبالنسبة لجو بايدن، يتمثل التحدي في إثبات أنه رئيس الطبقات العاملة، والمدافع عن النقابات، ومهندس التجديد الصناعي للولايات المتحدة. وقالت كارين جان بيير إن «زيارته ستكون تاريخية. وستسلط الضوء على مدى كون الرئيس هو الأكثر تأييدا للنقابات في تاريخ الولايات المتحدة».
لكن الرئيس الثمانيني يسير في حقل ألغام، إذ إن التحرك المطلبي الحالي يمكن أن يكون مدمرا للغاية للاقتصاد الأميركي.
وردا على أسئلة عما إذا كان الرئيس يتحيز في الصراع الاجتماعي، تجنبت المتحدثة الإجابة، وشددت على أنه يريد قبل كل شيء التوصل إلى اتفاق «يراعي مصالح الجانبين». وأضافت «نحن لا نتدخل في المفاوضات».
وجعل بايدن دعمه للنقابات سمة مميزة لولايته، وساعد دعم نقابة «عمال السيارات المتحدين» لترشيحه للعام 2020 في تأرجح ميشغان لصالحه، بينما صوتت الولاية لصالح دونالد ترامب عام 2016.
في المقابل، قال ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «عندما يمشي ببطء ليتظاهر بأنه في اعتصام تذكروا أنه يريد أن يأخذ وظائفكم ويرسلها إلى الصين».
وسيتحدث دونالد ترامب اليوم أمام مصنع لتصنيع قطع الغيار ببلدة كلينتون في ولاية ميشغان، وفقا لفريق حملته، على بعد ما يزيد قليلا على 60 كيلومترا من المكان الذي سيزوره جو بايدن.
وفيما يتنافس المرشحان على كسب ود المضربين، بدأ ملايين الأميركيين العد العكسي لاحتمال توقف الرواتب والإعانات الاجتماعية خلال أيام مع اتجاه الأمور في الكونغرس نحو «إغلاق» مؤسسات حكومية نتيجة عرقلة جمهوريين يمينيين مساعي إقرار الميزانية.
وبعد أربعة أشهر على تجنبه تخلف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية الأسبوع.
وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد المقبل، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهب الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطيرة على بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية بانتخابات 2024.
وقال الرئيس الأميركي في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض «إن لم يبادر الجمهوريون في مجلس النواب لأداء عملهم فعلينا أن نتوقف عن انتخابهم».
وحذرت إدارة بايدن من أن 7 ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع التمويل عنهم.
ونجمت الأزمة عن رفض جمهوريين في مجلس النواب مضي الحكومة قدما بالإنفاق استنادا إلى المستويات المتفق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في الكونغرس.
تضاف إلى ذلك مسألة شائكة أخرى تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف، بعدما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة للكونغرس الأسبوع الماضي، وطلب مزيدا من الأسلحة لقتال القوات الروسية.
وجاء في منشور للرئيس السابق دونالد ترامب على منصته «تروث سوشيال» الأحد الماضي «إن لم تحصلوا على كل شيء فأغلقوها»، في إشارة إلى المؤسسات الفيدرالية.
وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس، إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

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