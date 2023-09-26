إدانات دولية للهجوم الحوثي عند حدود السعودية مع اليمن

MENAFN - Al-Anbaa) أدانت الرياض والأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج والجامعة العربية الهجوم الحوثي الذي أدى إلى استشهاد جنديين بحرينيين عند حدود السعودية مع اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن «إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين»، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وجددت المملكة موقفها الداعي إلى «وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة». وعبرت السعودية «عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين»، مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين. وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الحوثي.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي عن تعازيه لعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى وشعبه في «استشهاد ضابط وفرد» وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».

وعبر البديوي عن خالص العزاء والمواساة لعائلات الشهداء، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

واستنكر البديوي «الانتهاك الحوثي العدائي الغادر»، قائلا إنه «يتنافى مع الاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار التي أعلن عنها سابقا، ويؤكد استمرار الحوثيين في أعمالهم الإرهابية وعدم رغبتهم في استقرار وأمن ‎اليمن».

بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في بيان أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعيا لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأعرب طه عن خالص تعازيه لأسرة الشهيدين ولحكومة وشعب البحرين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الهجوم، قائلا «إن استمرار اندلاع القتال يبرهن هشاشة الوضع في اليمن».

وأضاف «إن أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجددا إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية».وتابع «تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية».كذلك أدانت الخارجية الأميركية الهجوم الذي نفذه الحوثيون أول من أمس.وأرسلت السفارة الأميركية في البحرين رسالتي تعزية إلى أسرتي القتيلين، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حليفتها.بدوره، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط استمرار الهجمات الحوثية «الغادرة» رغم التزام الحكومة الشرعية اليمنية بالهدنة ووقف إطلاق النار.وحمل الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، في بيان، مسؤولية استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي «يمعن في رفض كل نداءات السلام ويصر على مواصلة نهج العنف والتخريب».