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سلطان عمان وحاكم إمارة الشارقة بحثا في مسقط العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين

9/26/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مسقط ـ أونا: استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة والوفد المرافق له بقصر البركة العامر بمناسبة زيارته للسلطنة.
وقالت وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا)، في بيان، أنه جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين في ظل ما يربطهما من أواصر تاريخية مشتركة، إضافة لبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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