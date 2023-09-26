سلطان عمان وحاكم إمارة الشارقة بحثا في مسقط العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين

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- Al-Anbaa) مسقط ـ أونا: استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة والوفد المرافق له بقصر البركة العامر بمناسبة زيارته للسلطنة.
وقالت وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا)، في بيان، أنه جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين في ظل ما يربطهما من أواصر تاريخية مشتركة، إضافة لبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
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