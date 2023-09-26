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أمير قطر ووزير الخارجية السعودي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

9/26/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته الرسمية للدوحة امس. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان إنه في بداية المقابلة نقل وزير الخارجية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار، فيما حمله أمير قطر تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هذا، وحضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

MENAFN26092023000130011022ID1107148271

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