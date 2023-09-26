ولي العهد الأمين رسم خارطة النهضة

MENAFN - Al-Anbaa) زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، لجمهورية الصين الشعبية آتت ثمارها وتوجت بالعديد من الاتفاقيات التي ستعود بالنفع على الكويت وتجعلها في الريادة.



سموه رسم خارطة الطريق في قمة الشراكة الكويتية - الصينية، والإعلان عن الخطة الخمسية المقبلة 2024-2028 بتوقيع هذه الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، منها التنموية والاقتصادية والبيئية وما يتعلق بتطوير الإسكان والطاقة الكهربائية.

هذه الاتفاقيات التي اتفق عليها الشركاء للعمل والتنفيذ خلال المرحلة المقبلة بلا شك سيكون لتنفيذها الأثر البالغ في تطور التنمية وانتعاش الاقتصاد بين البلدين، كما أنها ستساهم في حل العديد من القضايا المهمة، مثل القضية الإسكانية التي كان لها نصيب كبير من هذه الاتفاقيات، حيث تم إشراك الجهود الصينية العظيمة في تطوير الإسكان من جميع النواحي تضامنا مع إقرار قانون المدن الاسكانية الذي سيحل الأزمة الإسكانية، وسيساهم في تعجيل إنشاء وبناء العديد من المناطق الجديدة التي بانتظار هذه الاتفاقيات.

كذلك من الجانب الاقتصادي والاستثماري وقع الطرفان الكويتي والصيني كل من وزير النفط د.سعد البراك، ووزير النقل الصيني مذكرة تعاون مشترك في مشروع ميناء مبارك الكبير، الذي سيكون أحد أكبر الموانئ، وأهمها في منطقة الخليج والأمل الواعد في تنشيط الفرص الاقتصادية والتجارية نظرا لموقعه الاستراتيجي الذي سيجعل منه مصدر دخل جديد بعيدا عن النفط، وكذلك اتفاق بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ووزارة التجارة في الصين بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، الذي سيساهم في تنشيط التجارة في المنطقة بهذا التعاون المشترك.

أضف إلى ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت والإدارة الوطنية للطاقة بالصين للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، وقعها من الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

واتفاقية أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة بالكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي واتفاقيات أخرى تم توقيعها.

توجه ورؤية القيادة السياسية ساهما في إقرار مثل تلك الاتفاقيات التي سوف تنهض بالبلاد وتجعلها في صفوف المنافسة والريادة التي ستحقق بعد هذه القمة التي ترأسها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برؤية تنهض بالكويت وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة.





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