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إضاءات طبية في صحة العيون (35)

9/26/2023 11:23:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

العين هي إحدى النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، وتمتاز العين بتركيب معقد جدا، فهي تعمل بطريقة مشابهة لعمل الكاميرا مع فتحة يدخل من خلالها الضوء وعدسة لتركيزه، وغشاء حساس يوجد في الخلف.
ولأن العين نعمة كبيـــرة وهبها الله - عز وجل - للإنسان، فلابد أن نقابل هذه النعمة بالحمد والشكر والحفاظ عليها، ومن مظاهر الحفاظ على العين سليمة وصحية:
٭ تناول الطعام الصحي الذي يسهم مساهمة فعالة في الحفاظ على العين، ومن تلك الأطعمة التي تحافظ على صحة العين الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والسردين، والماكريل، فهذه الأطعمة تشتهر بأنها غنية بالأحماض الدهنية «أوميغا 3»، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العقل والجسم والعينين.
٭ الخضراوات الورقية، وهي من الأغذية المهمة والضرورية لصحة العين، والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالتقدم بالسن مثل الضمور البقعي، وإعتام عدسة العين.
٭ تجنب الإفراط في السكر والملح، فالإكثار من هذه المواد يؤثر تأثيرا سلبيا على صحة العين.
٭ إراحة العين بانتظام فالتحديق المستمر في أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول يضر بالعين أيما إضرار، ولذا وجب علينا أن نريح أعيننا كل فترة.
٭ الحصول على القسط الكافي من النوم، فالحصول على قسط كامل من النوم خلال اليوم يساعد في الحفاظ على صحة العين، ويعيد إليها تألقها.
٭ الحفاظ على نظافة اليدين باستمرار، وذلك يساعد في الحفاظ على صحة العين، وإبعاد نقل الجراثيم والبكتريا إليها.
٭ ارتداء النظارات الشمسية والابتعاد عن التدخين، وذلك يحمي العين من الآثار السلبية للشمس، كما أن الابتعاد عن التدخين يحافظ على سلامة العينين.
٭ الفحــص الدوري للعين، فالفحص الدوري للعين يجنبك مشكلات كثيرة من أمراض العيون، ويساعد في تقليل أي خطر يصيب عينك.

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