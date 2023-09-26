إضاءات طبية في صحة العيون (35)

(MENAFN
- Al-Anbaa)
العين هي إحدى النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، وتمتاز العين بتركيب معقد جدا، فهي تعمل بطريقة مشابهة لعمل الكاميرا مع فتحة يدخل من خلالها الضوء وعدسة لتركيزه، وغشاء حساس يوجد في الخلف.
ولأن العين نعمة كبيـــرة وهبها الله - عز وجل - للإنسان، فلابد أن نقابل هذه النعمة بالحمد والشكر والحفاظ عليها، ومن مظاهر الحفاظ على العين سليمة وصحية:
٭ تناول الطعام الصحي الذي يسهم مساهمة فعالة في الحفاظ على العين، ومن تلك الأطعمة التي تحافظ على صحة العين الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والسردين، والماكريل، فهذه الأطعمة تشتهر بأنها غنية بالأحماض الدهنية «أوميغا 3»، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العقل والجسم والعينين.
٭ الخضراوات الورقية، وهي من الأغذية المهمة والضرورية لصحة العين، والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالتقدم بالسن مثل الضمور البقعي، وإعتام عدسة العين.
٭ تجنب الإفراط في السكر والملح، فالإكثار من هذه المواد يؤثر تأثيرا سلبيا على صحة العين.
٭ إراحة العين بانتظام فالتحديق المستمر في أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول يضر بالعين أيما إضرار، ولذا وجب علينا أن نريح أعيننا كل فترة.
٭ الحصول على القسط الكافي من النوم، فالحصول على قسط كامل من النوم خلال اليوم يساعد في الحفاظ على صحة العين، ويعيد إليها تألقها.
٭ الحفاظ على نظافة اليدين باستمرار، وذلك يساعد في الحفاظ على صحة العين، وإبعاد نقل الجراثيم والبكتريا إليها.
٭ ارتداء النظارات الشمسية والابتعاد عن التدخين، وذلك يحمي العين من الآثار السلبية للشمس، كما أن الابتعاد عن التدخين يحافظ على سلامة العينين.
٭ الفحــص الدوري للعين، فالفحص الدوري للعين يجنبك مشكلات كثيرة من أمراض العيون، ويساعد في تقليل أي خطر يصيب عينك.
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