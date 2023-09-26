إغاثة بحاجة إلى إغاثة!

الكوارث الطبيعية هي المتصدرة في أخبار العالم هذه الفترة، من المشرق إلى المغرب على هذا الكوكب، تعصف الكوارث الطبيعية -على اختلافها- بالدول والسكان مخلفة دمارا عمرانيا، وتغيرا جغرافيا، وقتلى وجرحى ومفقودين ومكلومين. وتتصاعد في هذه الظروف المخاوف من حدوث مضاعفات، أو عجز، ومن تفشي الأوبئة.

من الأعاصير والفيضانات، إلى الزلازل وحرائق الغابات، مناخ العالم المتطرف الذي نشاهده ونقرأ عنه مخيف حقا، وكأنما هي أفلام الخيال العلمي التي تابعناها من قبل، أحداثها الخيالية تحولت إلى واقع يدور في حياتنا الحقيقية!

وتسارع الجهات الخيرية لإغاثة المنكوبين بنشاط وعزيمة وأخوة في الدين والدم والإنسانية، وتدعو أهل الخير والمحسنين إلى النجدة ومد يد العون، فالدمار كبير، والوضع حرج، والحاجة ماسة. المساعدات مختلفة وشاملة، والمشاريع متاحة ومتنوعة، بين توفير قوت أسرة، إلى إعادة إعمار قرية. الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. العاملون في هذا القطاع جندوا أنفسهم لهذا العمل الشريف، ونسأل الله لهم العون والقبول ولجميع المساهمين.

في هذه الحالات ينتفض العالم، وتبرز مسألة «السبق الصحافي»، ويسعى الناس إلى ممارسة إنسانيتهم تجاه بعضهم البعض، وتهب اللجان الخيرية والمنظمات الإغاثية لممارسة أدوارها بفاعلية أكبر، ونحتاج إلى المصداقية، لكننا أيضا مطالبون باحترام مشاعر هؤلاء البشر الذين يواجهون ظرفا قاهرا، وإلى الرفق بأوضاعهم الحرجة وترقبهم لطرود الغذاء والدواء.

هؤلاء انقلبت حياتهم بين ليلة وضحاها! هوت مساكنهم، خسروا ممتلكاتهم، فقدوا أحبابهم. الكاميرات تصوب إلى وجوههم المرهقة، التي تظهر أوجاعهم الجسدية والنفسية. ثم نجد بعض الجهات تتخذ من صورة عجوز ثكلى أو طفل جريح واجهة لحملة إغاثية! أين أخلاقيات العمل الإنساني؟ بعض اللجان تجعل دعوتها للتبرع في تصوير إطعام طفل هزيل على شفير الهلاك! أو رب أسرة ينتحب على والده وولده تحت الأنقاض! لماذا تصور الناس وهم في أضعف حالاتهم؟ لماذا تمزج هذه المقاطع بآهات متباكية أو موسيقى حزينة؟! ألا يمكنك أن تركز على مظاهر الدمار، أو الطرود الإغاثية، ثم تلتقي البشر وجها لوجه، بإرادتهم ووعيهم، ليحكوا عن أحوالهم بكلماتهم لا بصرخاتهم؟

هذه الإغاثة المادية بحاجة إلى إغاثة معنوية، تستجمع الضمير والوعي، تتذكر كرامة الإنسان، وتشدد الحرص على خصوصية البشر في كل المواقع، وعدم انتهاكها مهما كانت الظروف، أو الغاية.





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