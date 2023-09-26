انتصارات أكتوبر

أيام قليلة ويستقبل العالم بأكمله ذكرى السادس من أكتوبر وهي ليست عيدا وانتصارا لجمهورية مصر العربية فقط، بل هي عيد وعزة ونصرة للأمة العربية والإسلامية.

الانتصارات لا تقتصر فقط على الحروب واسترجاع الحقوق، ولكن الانتصارات أيضا تشمل تسليح الفرد بالعلم وارتقاء المواطن بالثقافة، وعندما نقول الفرد أي كل «إنسان» وهذا ما قام به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في عام 2014 بتعديل مادة (81) من الدستور المصري والتي «تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليما، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».

وهذا، ما رأيته من حروف قرئت تنفذ على أرض الواقع، فمنذ أيام كنت في زيارة خاطفة لأرض الكنانة «لمناسبة علمية» وأثناء زيارتي دعيت من صديق دراستي المخرج محمد متولي مدير مسرح الشمس لمشاهدة مسرحية «مغامرات جيمو» وعند مشاهدة العرض وجدت حروف (81) تتمثل أمامي أثناء العرض المسرحي! كيف قام المؤلف والمخرج بتوظيف الممثلين ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في أدوار ليست ثانوية بل رئيسية وليس بممثل واحد بل عدة ممثلين من مادة (81) يقومون بنسيج متناغم ومتجانس مع الآخر دون أن يشعروك بإعاقتهم واحتياجهم بل تجد نفسك أمام عرض مسرحي متكامل بممثلين متكاملين جسديا وفكريا وثقافيا، شكرا لكل طاقم العمل في هذا العرض المتميز لجميع عناصر العرض المسرحي.

بعد انتهاء العرض قام المخرج محمد متولي باصطحابي في جولة بالمسرح وشرح لي الكثير من الورش المقامة في المسرح وأهمها ورشة إعداد الممثل والبانتومايم والموسيقى وكيفية وضع منهج علاجي ثقافي للطلبة الملتحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة العاشقين للمسرح ورغبتهم في أن يكون لهم دور في نهوض ثقافة مسرحهم، فعلى سبيل المثال لا للحصر دورة «البانتومايم» خصصت للطلبة الذين يصعب عليهم النطق، فمن خلال فن وثقافة البانتومايم يستطيع الطالب أو الممثل أن يوصل تعابيره وإحساسه من خلال ذلك الفن الذي يقوم على لغة الجسد والإحساس الداخلي للفنان.

ما رأيته في مسرح الشمس ما هو إلا أمل لكل المنتسبين والتابعين للمادة (81) من الدستور المصري، وحقيقة نفذت لأوامر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رأيناها على أرض الواقع قام بها مسؤولو الثقافة على أرض الكنانة لإعطاء فئة ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة حقهم ودورهم لبناء وطنهم «مصر المحروسة».

مسك الختام: تحية إجلال لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالفرد والمواطن المصري، وتحية لرجال ونساء أرض الكنانة لما يقومون به تجاه فئة (81) للارتقاء بثقافة الإنسان والمواطن المصري، وأخص معالى الوزيرة السابقة إيناس عبدالدايم ودورها الثقافي لتلك الفئة وما تقوم به أيضا معالي الوزيرة نيفين الكيلاني حاليا لاستكمال الخطة الثقافية الموضوعة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، ولا ننسى الجندي الخفي لهذا التطوير والارتقاء الثقافي لتلك الفئة رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ورئيس البيت الفني المبدع المخرج خالد جلال لما يقوم به من انجازات وإبداعات وتطوير لتلاحم تلك الفئة مع المجتمع، وخير من وقع عليه الاختيار لتلك المهمة هو المخرج محمد متولي، وكل عام ومصر المحروسة بخير.





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