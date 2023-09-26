المولد النبوي الشريف

ولد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في شعب بني هاشم بمكة صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، لأول عام من حادثة الفيل ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى انو شيروان ويوافق ذلك العشرين أو الثاني والعشرين من شهر أبريل سنة 571م، ومقولة أخرى إنه ولد في صبيحة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل سنة 570م، فعن غيث بن محزمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، فنحن لدان.

وعن حسان بن ثابت، قال: والله إني لغلام يافع بن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة (الحصن) بيثرب يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا: ويلك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وإن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى وخمدت النار التي يعبدها المجوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوا بعد أن غاصت.

ولما ولدته أمه آمنة بنت وهب أرسلت إلى جده عبدالمطلب تبشره بحفيده فجاء به مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا وشكر الله واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا عند العرب، وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه ثويبة مولاة أبي لهب بلبن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبدالمطلب وأرضعت له أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي.

وكانت العادة عند الحاضرة من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أعراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم، فالتمس عبدالمطلب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم المرضعات واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر وهي حليمة بنت ابي ثويب، وإخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة عبدالله بن الحارث وأنسيه بنت الحارث وحذافة بنت الحارث وهي الشيماء، وهذا لقب لقبت به على اسمها وكانت تحضن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبا سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمه حمزة بن عبدالمطلب مسترضعا في بني سعد بن بقر، كما أرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، وكان حمزة الرضيع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجهين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية.

ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وآله وسلم ما قصت من العجب وان نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له: (يا رسول الله اخبرنا عن نفسك؟ قال: نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا ثم أخذاني فشقا صدري واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بمائة من أمته، فوزنني بهم ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال: دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته كلها لرجح، فلما بلغ رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ست سنوات توفيت أمه آمنة بنت وهب في الأبواء بين مكة والمدينة وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار، فماتت وهي عائدة به إلى مكة ثم كفله جده عبدالمطلب بن هاشم، وكان يمسح على ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع، فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثماني سنوات توفي جده عبدالمطلب فكفله عمه أبو طالب، وفي يوم خرج عمه أبو طالب في ركب متاجرا للشام فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير تعلق به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فرق قلب أبي طالب وقال لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا.

قال الشاعر:

تجلى مولد الهادي فعمت

بشائره البوادي والقصابا

وأسدت للبرية بنت وهب

يدا بيضاء طوقت الرقابا

اللهم احفظ بلدي الكويت واميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه اللهم آمين





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