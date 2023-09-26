اليوم الوطني السعودي يوم فرح

MENAFN - Al-Anbaa) بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة الثالث والتسعين أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم.

اليوم الوطني السعودي حظي بمشاركة رفيعة المستوى كونه يوم فرح لكل أهل الكويت فتقدم المهنئين رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، وحشد كبير من المواطنين وهو ما يؤكد عمق العلاقات التي تربط الدولتين والإيمان بالمصير المشترك.المواقف المشرفة في التسعينيات من القرن الماضي لم تكن بغربية على القيادة السعودية والشعب الكريم وانما تعبير وتجسيد لمعنى المصير المشترك بين الأشقاء، إذ دائما ما تكون السعودية والكويت بجانب بعضهما في مختلف الأحداث.العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط المملكة بالكويت تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ومن المستحيل ان ننسى المواقف المشرفة للقيادة السعودية إبان الغزو العراقي واحتضانها للشرعية الكويتية والكويتيين وتسخيرها جميع الإمكانات حتى تم دحر العدوان الغاشم. وكان تحرير الكويت تتويجا لما بذلته قيادة البلدين والشعبين الشقيقين من تضحيات وتلاحم وتآزر وتكاتف على مدار عقود وستظل هذه المواقف في ذاكرتنا متى ما حيينا وسيتم توارثها جيلا بعد جيل.أتذكر أيام الغزو أني توجهت الى الشقيقة السعودية وقوبلت كما قوبل غيري من المواطنين بحفاوة بالغة وشعرنا بأننا في بلدنا الثاني وتم توفير جميع الإمكانات والدعم للضباط وضباط الصف من الدفاع والداخلية والحرس الوطني للمساهمة في عودة الشرعية وعودة الكويت حرة وأبية.نتابع بفخر كيف حققت المملكة العربية السعودية الشقيقة إنجازات كثيرة وحاسمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتسبر بخطوات واثقة نحو الريادة، كما تتسم السياسة الخارجية للمملكة باستمرارها في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودوما تتبنى مبادئ وقيم عدم التدخل في شؤون الغير، وهو ما أكسبها مكانة مرموقة واحترام وتقدير الجميع، إلى جانب حرصها على تعزيز العلاقات الخليجية على الصعد كافة، وهذا مدعاة إلى الفخر والاعتزاز والإعجاب، وأي إنجاز يتحقق في الشقيقة السعودية يسعدنا، أدام الله أفراح أوطاننا، وحفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.آخر الكلام: أتقدم بالتهنئة الى العميد صالح حمد السهيل بمناسبة عودته الى أرض الوطن بعد علاج ابنته، أسال المولى عز وجل أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين.