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4 مناطق لتقديم خدمات الطواريح

9/26/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد نادي الصقور السعودي لانطلاق النسخة الرابعة لمزاد الصقور، حيث تباشر فرق النادي تقديم خدماتها للطواريح في المناطق ((الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية))، تأهبًا لتنظيم الليلة الأولى من المزاد في الأول من أكتوبر المقبل بمقر النادي في مَلهم ((شمال مدينة الرياض)).
ويقدم النادي خدمات متكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، من خلال العديد من المزايا، إذ تستقبل فرق النادي مالك الصقر ((الطاروح)) في كل منطقة، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور ((الطواريح)) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التليفزيونية الناقلة وعبر البث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
ويستهدف المزاد العديد من الفئات، وهي الطواريح والمُلاك ومنظمو مزادات الصقور والصقّارون في المملكة ودول الخليج، من المواطنين والمقيمين إلى جانب كبار الشخصيات ورجال الأعمال المستثمرين في مجال الصقور.
ويعمل النادي من خلال مزاده المحلي إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على سلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها خاصة الصقر الحر.

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