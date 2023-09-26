4 مناطق لتقديم خدمات الطواريح

(MENAFN
- Al Watan) يستعد نادي الصقور السعودي لانطلاق النسخة الرابعة لمزاد الصقور، حيث تباشر فرق النادي تقديم خدماتها للطواريح في المناطق ((الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية))، تأهبًا لتنظيم الليلة الأولى من المزاد في الأول من أكتوبر المقبل بمقر النادي في مَلهم ((شمال مدينة الرياض)).
ويقدم النادي خدمات متكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، من خلال العديد من المزايا، إذ تستقبل فرق النادي مالك الصقر ((الطاروح)) في كل منطقة، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور ((الطواريح)) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التليفزيونية الناقلة وعبر البث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
ويستهدف المزاد العديد من الفئات، وهي الطواريح والمُلاك ومنظمو مزادات الصقور والصقّارون في المملكة ودول الخليج، من المواطنين والمقيمين إلى جانب كبار الشخصيات ورجال الأعمال المستثمرين في مجال الصقور.
ويعمل النادي من خلال مزاده المحلي إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على سلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها خاصة الصقر الحر.
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