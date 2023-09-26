الجزائيات تسيطر على Yelo

(MENAFN
- Al Watan) سيطرت ضربات الجزاء على الجولة السادسة من دوري (Yelo) لكرة القدم التي خلت من البطاقات الحمراء، وعادلت انتصارات الجولة انتصارات الجولتين الثانية والخامسة بـ8 انتصارات، وتفوق الخلود على العربي في ديربي القصيم، وحافظ القادسية وحيدا على سجله خاليا من الخسائر، واحتسبت تقنية الـ(VAR) 5 حالات تحكيمية.
انفراد
انفرد القادسية بصدارة ترتيب الدوري بـ16 نقطة، واعتلى العروبة المركز الثاني بـ15 نقطة، بفارق الأهداف عن العدالة ثالثا، وتراجع العربي إلى المركز الرابع بـ13 نقطة، بعد خسارته أمام الخلود للمرة الأولى في الدوري، وخسر معها خدمات لاعبه فيوكس أبلاي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وسيحتاج إلى تدخل جراحي، وواصل الصفا والقيصومة تقديم نتائجهما السلبية، ولم يتذوقا معها طعم الانتصارات منذ 540 دقيقة.
نتائج
سجلت الجولة السادسة تسلسل انتصارات الأندية بشكل تصاعدي، حيث لم يحقق الصفا والقيصومة أي انتصار، وأحد، وهجر، والترجي، والنجمة ثانيا، بانتصار وحيد لكل منهما خلال 6 جولات، والجندل وجدة ثالثا بانتصارين، والعين، والباطن، والبكيرية والخلود رابعا بـ3 انتصارات، والفيصلي، والجبلين، والعربي خامسا بـ4 انتصارات، والعدالة، والعروبة، والقادسية خامسا بـ5 انتصارات.
تفوق
شهدت الجولة السادسة تسجيل 8 انتصارات، وتفوقت انتصارات أصحاب الأرض بـ6 انتصارات، مقابل انتصارين للضيوف، وتسجيل 28 هدفا، واحتساب 5 جزائيات، وتسجيل 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وتصدر العربي أكثر الأندية تسجيلا للأهداف بـ17 هدفا، والقادسية الأقوى دفاعا بهدفين، والصفا الأضعف هجوما بهدفين، والأضعف دفاعا بـ14 هدفا.
- 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل
-جولة يلو تخلو من الحمراء
-انتصارات يلو في تسلسل تصاعدي
-540 دقيقة تغيب انتصارات الثنائي
-الخلود يحسم ديربي القصيم
MENAFN26092023000089011017ID1107148255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.