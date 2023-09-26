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الجزائيات تسيطر على Yelo

9/26/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت ضربات الجزاء على الجولة السادسة من دوري (Yelo) لكرة القدم التي خلت من البطاقات الحمراء، وعادلت انتصارات الجولة انتصارات الجولتين الثانية والخامسة بـ8 انتصارات، وتفوق الخلود على العربي في ديربي القصيم، وحافظ القادسية وحيدا على سجله خاليا من الخسائر، واحتسبت تقنية الـ(VAR) 5 حالات تحكيمية.
انفراد
انفرد القادسية بصدارة ترتيب الدوري بـ16 نقطة، واعتلى العروبة المركز الثاني بـ15 نقطة، بفارق الأهداف عن العدالة ثالثا، وتراجع العربي إلى المركز الرابع بـ13 نقطة، بعد خسارته أمام الخلود للمرة الأولى في الدوري، وخسر معها خدمات لاعبه فيوكس أبلاي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وسيحتاج إلى تدخل جراحي، وواصل الصفا والقيصومة تقديم نتائجهما السلبية، ولم يتذوقا معها طعم الانتصارات منذ 540 دقيقة.
نتائج
سجلت الجولة السادسة تسلسل انتصارات الأندية بشكل تصاعدي، حيث لم يحقق الصفا والقيصومة أي انتصار، وأحد، وهجر، والترجي، والنجمة ثانيا، بانتصار وحيد لكل منهما خلال 6 جولات، والجندل وجدة ثالثا بانتصارين، والعين، والباطن، والبكيرية والخلود رابعا بـ3 انتصارات، والفيصلي، والجبلين، والعربي خامسا بـ4 انتصارات، والعدالة، والعروبة، والقادسية خامسا بـ5 انتصارات.
تفوق
شهدت الجولة السادسة تسجيل 8 انتصارات، وتفوقت انتصارات أصحاب الأرض بـ6 انتصارات، مقابل انتصارين للضيوف، وتسجيل 28 هدفا، واحتساب 5 جزائيات، وتسجيل 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وتصدر العربي أكثر الأندية تسجيلا للأهداف بـ17 هدفا، والقادسية الأقوى دفاعا بهدفين، والصفا الأضعف هجوما بهدفين، والأضعف دفاعا بـ14 هدفا.
- 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل
-جولة يلو تخلو من الحمراء
-انتصارات يلو في تسلسل تصاعدي
-540 دقيقة تغيب انتصارات الثنائي
-الخلود يحسم ديربي القصيم

MENAFN26092023000089011017ID1107148255

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