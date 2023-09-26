4 مباريات تكمل عقد ثمن نهائي الكأس

4 مباريات تكمل عقد ثمن نهائي الكأس
التاريخ
9/26/2023 11:17:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) تختتم اليوم منافسات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بـ4 مواجهات، تطمح من خلالها الأندية الـ8 إلى حجز 4 مقاعد متبقية في ثمن النهائي، إذ يتواجه على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الفتح وضيفه الأخدود، فيما يستقبل العروبة على ملعبه في الجوف نظيره الوحدة، ويتقابل على إستاد الأمير محمد بن فهد الخليج والعدالة، بينما يلتقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أبها وهجر.
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