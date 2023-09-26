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4 مباريات تكمل عقد ثمن نهائي الكأس

9/26/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم اليوم منافسات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين بـ4 مواجهات، تطمح من خلالها الأندية الـ8 إلى حجز 4 مقاعد متبقية في ثمن النهائي، إذ يتواجه على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الفتح وضيفه الأخدود، فيما يستقبل العروبة على ملعبه في الجوف نظيره الوحدة، ويتقابل على إستاد الأمير محمد بن فهد الخليج والعدالة، بينما يلتقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أبها وهجر.

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