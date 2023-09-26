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%71 تمنح الكوماندوز الظهور الأحلى

9/26/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل فارس الدهناء، انطلاقته الأقوى بدوري روشن الحالي منذ 5 مواسم ماضية، إذ أعادت 1800 يوم صياغة مستويات الفريق بشكل جديد، كسرت معها سيناريو شراكة الانتصارات في المواسم الماضية، في وقت حقق الاتفاق 4 أرقام تاريخية للمرة الأولى.
%71 انتصارات
بات الاتفاق أحد المنافسين على المراكز المتقدمة في دوري روشن السعودي، بعد مرور 7 جولات، حيث شهدت نتائج الفريق تغييرا كبيرا، محققا أرقاما تاريخية تمثلت في تحقيق المركز الخامس، ورفع الانتصارات إلى 71% للمرة الأولى، بعد 40% في موسمي 2020 و2021، و20% في موسم 2022 والموسم الماضي، وتحقيق الفريق 16 نقطة للمرة الأولى منذ 5 مواسم في الجولات الـ7 الأولى، وابتسمت أرض الاتفاق لمصلحته للمرة الأولى في الجولات السبع، حيث حقق هذا الموسم 10 نقاط، مقابل 4 نقاط في موسم 2022، و3 نقاط الموسم الماضي وموسم 2021، ولم يحصد أي نقطة على ملعبه في موسم 2020.
تفوق
رسم مدرب الفريق الإنجليزي ستيفن جيرارد، خارطة طريق منافسة فريقه بالدوري، وأسهمت 5 عوامل في منافسة الفريق وتحقيق النتائج المميزة، ممثلة في استقرار الفريق إداريا، وحنكة وتعامل المدرب، وانضباط اللاعبين، وحسن اختيارات اللاعبين الأجانب، إلى جانب الدعم الذي يحظى به الفريق، ويأمل أنصار فارس الدهناء، استمرار المنافسة الإيجابية، ومواصلة حصد النقاط، وتحقيق مركز متقدم بالدوري، الذي يشهد تنافسا كبيرا بين أندية دوري روشن في الموسم الحالي.
- الاتفاق يسجل انطلاقته الأقوى
- %71 نسبة انتصارات الكوماندوز
- 4 أرقام تاريخية محققة
- 5 عوامل عززت نتائج الاتفاق

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