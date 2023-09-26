%71 تمنح الكوماندوز الظهور الأحلى

(MENAFN
- Al Watan) سجل فارس الدهناء، انطلاقته الأقوى بدوري روشن الحالي منذ 5 مواسم ماضية، إذ أعادت 1800 يوم صياغة مستويات الفريق بشكل جديد، كسرت معها سيناريو شراكة الانتصارات في المواسم الماضية، في وقت حقق الاتفاق 4 أرقام تاريخية للمرة الأولى.
%71 انتصارات
بات الاتفاق أحد المنافسين على المراكز المتقدمة في دوري روشن السعودي، بعد مرور 7 جولات، حيث شهدت نتائج الفريق تغييرا كبيرا، محققا أرقاما تاريخية تمثلت في تحقيق المركز الخامس، ورفع الانتصارات إلى 71% للمرة الأولى، بعد 40% في موسمي 2020 و2021، و20% في موسم 2022 والموسم الماضي، وتحقيق الفريق 16 نقطة للمرة الأولى منذ 5 مواسم في الجولات الـ7 الأولى، وابتسمت أرض الاتفاق لمصلحته للمرة الأولى في الجولات السبع، حيث حقق هذا الموسم 10 نقاط، مقابل 4 نقاط في موسم 2022، و3 نقاط الموسم الماضي وموسم 2021، ولم يحصد أي نقطة على ملعبه في موسم 2020.
تفوق
رسم مدرب الفريق الإنجليزي ستيفن جيرارد، خارطة طريق منافسة فريقه بالدوري، وأسهمت 5 عوامل في منافسة الفريق وتحقيق النتائج المميزة، ممثلة في استقرار الفريق إداريا، وحنكة وتعامل المدرب، وانضباط اللاعبين، وحسن اختيارات اللاعبين الأجانب، إلى جانب الدعم الذي يحظى به الفريق، ويأمل أنصار فارس الدهناء، استمرار المنافسة الإيجابية، ومواصلة حصد النقاط، وتحقيق مركز متقدم بالدوري، الذي يشهد تنافسا كبيرا بين أندية دوري روشن في الموسم الحالي.
- الاتفاق يسجل انطلاقته الأقوى
- %71 نسبة انتصارات الكوماندوز
- 4 أرقام تاريخية محققة
- 5 عوامل عززت نتائج الاتفاق
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