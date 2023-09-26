خطة خضراء لمواجهة الهند
التاريخ
9/26/2023 11:17:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاما، الوطني سعد الشهري، وتيرة تحضيرات الصقور لمواجهة الهند في ثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية الـ19، التي ستجمعهما غدا. وركز الشهري على النواحي الفنية، وطبق النهج الذي سيخوض به اللقاء.
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