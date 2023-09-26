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13 لوحة وطنية في احتفالات الأنامل المبدعة

9/26/2023 11:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، بالشراكة مع جمعية التكافل النسائية، باليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور ممثلة مركز التنمية هناء فقيه، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وذلك في مقر الجمعية بمدينة جيزان.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الأنامل، عائشة بنت محمد الشبيلي، أن القيادة الرشيدة أولت اهتمامًا إستراتيجيًا بالقطاع غير الربحي، وجعلته مستهدفا خاصا، حيث شهد القطاع خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، مشيرة إلى أن جمعية الأنامل أهلت أكثر من 1000 فتاة وشاب في الحرف اليدوية والمهن، ومكنت عددا من فئات المجتمع كالمطلقات والأرامل والضمانين والمفرج عنهم من العمل.
وتضمن الحفل عرضا مرئيا عن تطور المملكة، وقصيدة شعرية، وأوبريتا إنشاديا، ومعرضا فنيا، و13 لوحة فنية وطنية، وعددا من الأعمال الخشبية، والمرسم الحر للأطفال بمشاركة فريق ((بيش آرات))، التابع لجمعية رواد العمل التطوعي.

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