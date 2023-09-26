13 لوحة وطنية في احتفالات الأنامل المبدعة

(MENAFN
- Al Watan) احتفلت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، بالشراكة مع جمعية التكافل النسائية، باليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور ممثلة مركز التنمية هناء فقيه، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وذلك في مقر الجمعية بمدينة جيزان.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الأنامل، عائشة بنت محمد الشبيلي، أن القيادة الرشيدة أولت اهتمامًا إستراتيجيًا بالقطاع غير الربحي، وجعلته مستهدفا خاصا، حيث شهد القطاع خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، مشيرة إلى أن جمعية الأنامل أهلت أكثر من 1000 فتاة وشاب في الحرف اليدوية والمهن، ومكنت عددا من فئات المجتمع كالمطلقات والأرامل والضمانين والمفرج عنهم من العمل.
وتضمن الحفل عرضا مرئيا عن تطور المملكة، وقصيدة شعرية، وأوبريتا إنشاديا، ومعرضا فنيا، و13 لوحة فنية وطنية، وعددا من الأعمال الخشبية، والمرسم الحر للأطفال بمشاركة فريق ((بيش آرات))، التابع لجمعية رواد العمل التطوعي.
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