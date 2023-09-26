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شواطئ الشقيق الوجهة الأولى للزوار والمتنزهين

9/26/2023 11:14:04 PM

(MENAFN- Al Watan) شهد شاطئ مدينة الشقيق شمال منطقة جازان توافد أعداد كبيرة من الزوار خلال إجازة اليوم الوطني للاستمتاع بالأجواء البحرية خاصة بعد الأمطار التى هطلت خلال اليومين الماضيين، فيما يشهد الكورنيش ازدحامًا ملحوظًا.
ووجد عدد من الأسر التي تفضل السياحة البحرية وجهتهم، وتواجد العديد من الأسر حتى الفترة المسائية مع غروب الشمس، للاستمتاع بطبيعة البحر.

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