شواطئ الشقيق الوجهة الأولى للزوار والمتنزهين

شواطئ الشقيق الوجهة الأولى للزوار والمتنزهين
التاريخ
9/26/2023 11:14:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) شهد شاطئ مدينة الشقيق شمال منطقة جازان توافد أعداد كبيرة من الزوار خلال إجازة اليوم الوطني للاستمتاع بالأجواء البحرية خاصة بعد الأمطار التى هطلت خلال اليومين الماضيين، فيما يشهد الكورنيش ازدحامًا ملحوظًا.
ووجد عدد من الأسر التي تفضل السياحة البحرية وجهتهم، وتواجد العديد من الأسر حتى الفترة المسائية مع غروب الشمس، للاستمتاع بطبيعة البحر.
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