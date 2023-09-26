Wednesday, 27 September 2023 07:23 GMT

أبوعريش تتزين بالفل والنباتات العطرية

9/26/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد غياب نحو 5 سنوات من إقامة مهرجان الفل والنباتات العطرية الأول في الواجهة البحرية الجنوبية بجازان، استنفرت محافظة أبوعريش جهودها في إعادة إحياء المهرجان على أرض الواقع، وإطلاق شارة الفعاليات، اليوم، بعد اعتماده رسميًا، بحضور أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، في وقت أكملت المحافظة كافة الترتيبات، وتزينت بالفل لإقامة المهرجان، وسط تنظيم وإشراف فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان.
عروس الفل
حظيت محافظة أبوعريش باعتماد مهرجان الفل والنباتات العطرية الأول، باعتبارها أرضًا وبيئة خصبة، وموطنًا أصليًا للفل والنباتات العطرية، ويبلغ إنتاج جازان سنويًا من الفل والنباتات العطرية 720 طنًا سنويًا، وإجمالي شتلات نبات الفل البلدي 227.350 ألف شتلة، تتوزع على 950 مزرعة مختلفة في المنطقة، وتنتشر زراعته في محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، وضمد، والشقيري، والعارضة، وصبيا وغيرها.
17 نوعًا
تتمثل أبرز النباتات العطرية في: الفل، والبعيثران، والمخضارة، والسكب، والنرجس، والشيح البلدي والجبلي، والخطور، والكادي، والعرعر، والشذى، والإقحوان، والشمطري، والوالة، والحناء البلدي، والريحان، وتشتهر منطقة جازان بزراعتها، نظير طبيعة الأراضي الزراعية، وتوفر التربة الصالحة، والمياه، واستحواذها على أصناف كثيرة منها.
مصدر تسويق
يقدر حجم سوق الفل بمنطقة جازان بنحو 72 مليون ريال، ويعد مصدر تسويق لتصدير الفل والنباتات العطرية خارج المنطقة، وتتصدر الرياض وجدة أكثر مدن المملكة استيرادًا للفل الجازاني والنباتات العطرية.
تنافس بيئي
أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان، أن مهرجان الفل والنباتات العطرية، فرصة للعديد من المزارعين لعرض منتجاتهم العطرية، واطلاع الزوار على حجم وطبيعة تلك النباتات.
مشيرًا إلى أنها أصبحت تنافس العديد من النباتات المشابهة، مضيفًا أن المهرجان يهدف إلى إبراز الفل الجازاني كأحد أهم النباتات العطرية بالمنطقة، والمتميز بجودته العالية، وأهميته كموروث شعبي يحظى بمكانة عالية لدى المجتمع الجازاني في المناسبات اليومية والاجتماعية، والإسهام في تشجيع المزارعين والمستثمرين من زوار المهرجان من الاستثمار في هذا النبات العطري، وزيادة رقعته الزراعية لزيادة الإنتاج، ومضاعفة العائدات المالية الناتجة عن بيعه.

MENAFN26092023000089011017ID1107148241

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث