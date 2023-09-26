Wednesday, 27 September 2023 07:23 GMT

يتراقصون على خلافات الهلال

9/26/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) قصة المدرب البرتغالي جيسوس لها فصول عديدة تتردد بين الحين والآخر وتحديدًا منذ أن أقيل منتصف موسم 2019، وكان رحيله محل تندر العديد من عشاق الكيان الأزرق؛ كيف يُبعد مدرب يتصدر الركب وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، عودته أحيت الحادثة التي لم تثبت فيها قرائن أو وقائع تجيز تسريحه السابق، لكن صورة جيسوس الجديدة لم تكن مقبولة عند معشر الهلاليين، رغم أن الفريق لم يتلق أي خسارة رسمية خلال مشاركاته الداخلية والخارجية، غير أن الصورة النمطية للعطاء الأزرق مقلقة لعشاقه حتى ممن يغوصون في دهاليز التدريب ولديهم الإمكانية على التقييم، تساورهم المخاوف في وضعية مدرب أضاع البطولة العربية الودية وكانت في متناول أياديه، وهذا تأكيد على عدم قدرته على قلب المعادلة والاستفادة من الظروف المتاحة، اللافت أن تلك الأجواء المحمومة داخل الأسوار الهلالية تسلق عليها المتطفلون ورموا بسنارة النقد على أمل مضاعفة الاختلاف في الصفوف الزرقاء وتهييج الجماهير، وفي مثل تلك الظروف يتعين على من يحمي الكيان الأزرق رباطة الجأش واتخاذ المناسب الذي يخدم مصلحة الفريق، والتيقن هل المدرب يتوافق مع المرحلة الحالية والعناصر الموجودة أم لا؟ حيث إن لديه أسماء قيمتها عالية على صعيد الأجانب والمحليين، ويكفي أن جل من يمثل المنتخب السعودي هم من الهلال وكوادر أجنبية هي الأخرى تعد الصفوة، من الناحية الفنية تحتاج لمن يصهر تلك الإمكانات في بوتقة واحدة لإخراج ومضة إبداع في الميدان، المهم أن يدرك الحرس الهلالي أن ناديهم حاليًا محاط بمن يحاول زعزعته مستغلًا الانقسامات حول المدرب، وفي مثل تلك الظروف يتعين كبح جماح هذه الأجواء وإعادة الفريق لناصية المكاسب، الأمر الآخر ما يلامس الفريق من تجاهل في غرفة التقنية؛ حيث سلبت تلك الأخطاء أربع نقاط في مشوار الدوري، وأيضًا السباق الآسيوي، ضربات جزاء لا تحتسب وطرد على الخصم وتسير الأمور بكل هدوء، وحينما يكون المكتسب هلاليًا تمحص الهجمة من مهدها ويكتشف أن هناك خطأ من مواقع بعيدة بعد العودة للتقنية، بدليل أن من يقف على الإعادة متابع بشكل دقيق ولن أذهب بعيدًا، فما حدث للأهلي أمام النصر يحتاج للتوقف فصاحب الأرض سجل الهدف الثالث من فاول واضح، وهناك ضربة كوع على وجه لاعب الأهلي من السنغالي ماني لم تجد العقوبة المستحقة، وحديث لاعب الأهلي المجحد بعد المباراة يختصر كل الأشياء في طريقة تعامل الحكم غير المتوازن في الحوار، كل الآمال أن نشاهد في الجولات المقبلة أداء تحكيميًا عالي الجودة وجميع الفرق تأخذ حقها المشروع، وتغيب الصورة التي حدثت للهلال في الموسم الماضي وتحديدًا في لقاء الشباب، التي قصمت ظهر لاعبيه بأخطاء بدائية يكتشفها المتابع العادي فكيف بمن يحمل الصافرة ومدجج بالقانون وغرفة التقنية التي تبرز أدق التفاصيل.

MENAFN26092023000089011017ID1107148240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث