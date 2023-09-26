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2030 حلم وتحقق

9/26/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) في وطننا الغالي، احتفلنا قيادة وشعبًا؛ باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، يوم استثنائي حمل لنا في طياتها الكثير من الأهمية والرمزية، حيث جدد في نفوسنا ذكرى تأسيس هذا الوطن العظيم وتوحيده، ما يجعلنا جميعا نستحضر الإنجازاتنا السعودية الكبيرة ونستعرض من ذاكرة الفخر مسيرة التقدم التى حققتها المملكة على مدى أكثر من تسعة عقود من الخير والبناء والتي انطلقت مع بدايات بطولات توحيد وتأسيس هذا الكيان الكبير في أعظم وحدة سجلها التاريخ المعاصر بمداد من ذهب للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله بقيام وانطلاق هذه الدولة الفتية وصولًا إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، لنعيش مراحل التنمية في أبهى صورها والسير على رؤية واضحة حققت للوطن وأبنائه مكاسب كبيرة وجعلته يواكب العالم ويتقدم بخطى حثيثة في العديد من المجالات، يسابق فيها الزمن ويستثمر ما أنعم الله به عليه من ثروات وخيرات.
منذ بدء الاحتفال بهذا اليوم، دأبت المملكة على تخصيص هوية تتناسب مع حجم هذه المناسبة الوطنية والتي تأتي هذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية، حيث حملت شعار ((نحلم ونحقق))، بهدف إبراز إنجازات المملكة في مختلف المجالات أمام العالم، بفكرة استوحت مضمونها من الأحلام التي أصبحت حقيقة وواقع في مختلف جوانب حياة سكان المملكة وأبنائها، حيث إنها جاءت كمرآة تعكس إصرارها القوي على تحقيق أحلامها لتكون حقيقة ترسخ كالجبال وتترجم وتجسد أحلام وطموحات أبناء وبنات المملكة التي أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، لاسيما في ظل ما يشهده وطننا الغالي من واقع حافل بالتطورات والإصلاحات الهائلة التي يمر بها والتي تعكس الطموحات الكبيرة لتحقيق رؤية 2030.
هوية يوم الوطن لهذا العام عبّرت عن مسيرة سعودية عملاقة تتألق بشواهد حية للتطور النوعي والرقي في مصاف الدول المتقدمة، بعدما أصبحنا نعيش اليوم حاضرًا مميزًا، وخطوات واثقة لمستقبل أكثر تميّزًا في مختلف المجالات العلمية والتقنية والإدارية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال المشاريع التنموية الضخمة التي تم إطلاقها في إطار الرؤية السعودية الطموحة، والتي أصبح وطننا ولا يزال بفضل الله ثم بفضلها محورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، مما أسهم في تعزيز قوته ومكانته، وبالتالي تمكّنه من الاستمرار في أداء دوره المهم والرائد على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يتجسد عمليا اليوم على أرض الواقع في قيادة المملكة لمجموعة العشرين الكبار بكفاءة غير عادية في ظروف استثنائية لمواجهة التحديات العالمية ورسم مستقبل طموح للنمو العالمي لتكون هذه البلاد شامة بين الأمم، وعلامة بارزة وقدوة يحتذى بها، وأنموذجا مضيئًا للإرادة والطموح.
ما أجمل أن نعيش على أرض وطن يمنحنا حلم جميل قابل للتحقيق على ارض الواقع، في كنف قيادة تساعدك على مد حلمك بأكسجين الحياة ومن ثم تفرح بك وتجعلك كمواطن امنت به قيادته ودعمته.. شريك نجاح ومساهم فعال في وطن التميز والإنجازات..
لذلك فإن ما يحتاجه جيلنا الجديد هو أن نعزز فيهم ثقافة صناعة الأحلام مع إذكاء شعلة الشغف على تحقيقها بعزم بعد الله مستمد من قيمة الولاء والانتماء والحب للوطن، برغبة صادقة في الحفاظ عليه الاهتمام به والذود عنه، لتتوالى الأحلام والحالمون والمترجمون لهذه الأحلام على أرض ض الواقع فوق أرض الوطن وتحت سماه.
منذ أعلن عن رؤية 2030 وبلادنا من حلم إلى حلم، ومن فضاءات حالمة إلى واقع مشرق بالأمل والحياة المتجددة.. جاءت الرؤية في الوقت المناسب، جاءت وعرابها ملهم وذو همة عالية ويملك شغفا لا حد له ولا منتهى.. ليمنحنا كل ما يستطيع لنكون شركاء معه في تحقيق حلمه الأكبر بدولة لها حضورها وأثرها وقوتها وتأثيرها في المشهد الإقليمي والعالمي.
يومنا الوطني الثالث والتسعون جاء وكل شيء يتجدد ويعيد صياغة نفسه وفق ما تحتاجه المرحلة الحالية ويبنى عليه حلم الحاضر وأمل المستقبل الزاهر في وطننا.
كل عام ونحن سعوديون، بأرضنا نفتخر، ولسعوديتنا العظيمة ولحكامنا ننتمي.. وبعزيمتنا كشعب وطموحنا وولاءنا نزهو.

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