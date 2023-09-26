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قواعد اللغة ومن يملك الحق في تحديدها

9/26/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كل لغات العالم دون استثناء تملك منطقًا داخليًا يجعلها مفهومة في محيطها الاجتماعي وبين الأفراد. والتمتع بخاصية المنطق الداخلي يعني بالضرورة وجود استعمال صحيح واستعمال خاطئ للغة، خلافًا لما يعتقده كثير من دارسي اللسانيات الحديثة الذين يرفضون وجود ما يعرف بالاستعمال الصحيح اللغة، ويعتقدون بأن اللغة يجب أن تعامل كما هي وكما يستعملها عامة الناس. مثل هذا الاعتقاد ينطوي على جملة من التناقضات، فمن يرفض حقيقة وجود لغة معيارية ذات نحو ومعجم معياريين فهو يتبناها بوعي أو دون وعي منه ويراعيها في حديثة واستعماله سواء كان ذلك في سياق حياته اليومية أو في مناسبات خاصة تفرض عليه تبني الشكل المثالي للغة.
في الثقافة العربية وتراثها ينصرف مفهوم (الفصحى) إلى الشكل المعياري أو اللغة في مستواها الأعلى، فالعربية الفصحى تمثل الصورة المثالية للغة التي يطمح كثير من الناس لإتقانها، فهناك حقيقة لا ينكرها أحد أن الناس يعاملون انطلاقًا من طريقتهم في الكتابة والقراءة فهذا يعكس مقدار ثقافتهم وخلفيتهم العلمية. فكل لغة تنشأ في حضارة ما يرافق نشأتها تكون شكل لغوي أعلى يفضي تحريفه بسبب انتشار اللحن بين العامة إلى نشوء العاميات أو الاستعمال المحرف للغة. تزداد أهمية الاستعمال الصحيح للغة الإنسانية مع ازدياد نسبة المتعلمين في المجتمع، فالطبقة المتعلمة والمثقفة في أي مجتمع تطمح لاستعمال شكل أرقى للغة، وهو سلوك طبيعي في كل المجتمعات البشرية، أو لنقل بأن اللغة الإنسانية بطبيعتها تفرض وجود مستوى أعلى على المتحدثين بها.
والسؤال الأهم هنا، من يملك الحق في تحديد الاستعمال الصحيح للغة من عدمه وكيف يتشكل النموذج المثالي للغة؟ دعونا نأخذ اللغة الإنجليزية البريطانية مثالًا حيًا. فالإنجليزية البريطانية تمتلك شكلًا مثاليًا أعلى يحدد مدى الاستعمال الصحيح ويميزه عن الاستعمال الخاطئ للغة الذي يتفشى بين العامة بشكل طبيعي. الشكل المثالي للإنجليزية البريطانية يشيع في وسائل الإعلام الرسمية وفي كتب الأدب الإنجليزي وبين النخبة المثقفة والمبدعين في الأوساط العلمية والأدبية. لم يكن الشعب البريطاني حرًا في تبنيه للشكل المثالي للغة، فالإنسان لا يملك حرية الاختيار عندما يتعامل مع اللغة، ليس لأن هناك فئة متنفذة تفرض عليه شكل لغوي معين ولكن لأن اللغات بمستوياتها كافة تكتسب بشكل خارج عن إرادة الإنسان.
في كل لغة هناك جانب أيديولوجي يحدد منطقها الداخلي وصورتها المثالية وقواعدها المعيارية، يتشكل هذا البعد لا إراديًا عبر مسيرة تاريخية طويلة وتحولات اجتماعية كبرى. في الإنجليزية البريطانية يلعب الأدب الإنجليزي دورًا محوريًا في تشكيل الأيديولوجيا اللغوية، بما يحمله من مبادئ سامية ومُثُل عليا لتعزيز التعاطف بين أفراد المجتمع ولارتباطه الوثيق بغالب التحولات الاجتماعية ونشأة الرأسمالية الإنجليزية والطبقة البرجوازية التي أهلت بريطانيا لتكون أحد القوى الرأسمالية الصناعية في العالم. فالأدب الإنجليزي يمثل للشعب البريطاني دافعًا إلى الافتخار بلغتهم القومية وأدبهم الرفيع، وبالتالي أصبح معيارًا يحدد الاستعمال الصحيح والصورة المثالية للغة. وأصبح للإنجليزية البريطانية نظام كتابة متفق عليه وأُلف لها العديد من كتب القواعد والمعاجم. ما يميز الصورة المثالية للإنجليزية البريطانية تمتعها بتراث أدبي ضخم وواسع وممتد عبر الأزمنة المتتالية التي مر بها المجتمع الإنجليزي، فالأدب الإنجليزي كان دائمًا محل احترام وتقدير كونه اتصال بماض زاهر مجيد، ومن هذه الزاوية اكتسبت اللغة الإنجليزية أيديولوجيتها المحددة لصورتها المعيارية.
حاز رموز الأدب الإنجليزي مثل شكسبير وميلتون وتشارلز ديكنز وجين أوستن، مكانة رفيعة تعادل، وأصبح مجمل أعمالهم الإبداعية مرجعية أيديولوجية لترسيخ الإحساس بالهوية القومية والانتماء الثقافي وتشكيل الجماعة العضوية التي ينضوي تحتها الأفراد. وأصبحت لغة الأدب الإنجليزي لغة مشتركة لا تنتمي صفاتها أو عناصرها إلى بيئة محلية أو جماعة بشرية بعينها. فاللغة المشتركة بأيديولوجيتها المميزة تتسامى على أي تحيزات ضيقة لذلك استطاعت أن تفرض استعمالها الصحيح على شريحة واسعة من الناس، هذه الأيديولوجيا لا تحدد فقط القواعد الصحيحة والألفاظ الفصيحة من عدمها ولكنها تكشف كذلك الميول والانتماءات الثقافية للمتحدثين.

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