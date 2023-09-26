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لماذا التشدد في الغياب؟

9/26/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) شددت وزارة التعليم قبل أيام - ممثلة بإدارات إحدى المناطق - على ضرورة مساءلة ومحاسبة منسوبيها المقصرين، في تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات، الخاصة بالانضباط المدرسي. وطالبت بتسجيل غياب الطلبة في نظام نور وتثبيته يوميًا، وحصر غياب الطلبة والتأخر الصباحي بداية الحصة الأولى يوميًا في سجل خاص بذلك ومن التدابير حصول المدرسة على توقيع الطلبة وأولياء أمورهم على عقد الالتزام، وذلك للمرحلة الابتدائية، ونموذج للتعاقد السلوكي للمرحلتين ((المتوسطة – الثانوية)) والاحتفاظ به في ملف خاص لدى وكيل أو وكالة شؤون الطلبة. السؤال: لماذا أصبحت وزارة التعليم تتشدد في مسألة الغياب؟ هل بهذه الإجراءات الصارمة سيعشق الطالب المدرسة؟
هذه الإجراءات جيدة لولي الأمر الذي لا يكترث لحضور ابنه للمدرسة؟ فهي تعالج شريحة وفئة معينة، لكنها لا تعالج ظاهرة الغياب من جذورها؟ لدرجة أن إحدى الصحف المحلية تسرعت قبل أسابيع بنشر خير غير صحيح بأن غياب الطالب 20 يومًا عن الدراسة بدون عذر، يحيل ولي أمره إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل. إلا أن وزارة الموارد البشرية علقت بأنه لا صحة لهذا الخبر وأن نظام حماية الطفل لا يتضمن أي تصريح بسجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة. أعتقد أن وزارة التعليم أصبحت تتشدد في مسألة الغياب لأنها أصبحت أشبه بالظاهرة في السنوات الماضية والتي تم فيها إقرار الفصول الثلاثة، وصار الغياب الجماعي واضحًا بدرجة لافتة، خاصةً في ظل استخدام مجموعات الواتساب والتليجرام بين الطلاب. السؤال الأهم: ماذا إذا حضر الطلاب وخفت ظاهرة الغياب هل سيؤثر ذلك في وجودنا بالتصنيفات العالمية؟ خاصة أن نتائج طلاب المملكة في الاختبارات الدولية مثل بيزا دون المتوسط الدولي بفارق كبير إذ تقيس هذه الاختبارات الدولية مهارات مركبة وخبرات تراكمية طويلة المدى في القراءة والعلوم والرياضيات تم اكتسابها في سياقات متعددة، وكذلك منظمة ((اليونسكو)) والبنك الدولي فنتائج التعليم في دول الخليج ومن ضمنها المملكة مازالت منخفضة مقارنة بدول ذات مستويات دخل مماثلة.
في الحقيقة المسألة ليست مسألة غياب بقدر ما هي إثارة دافعية الطالب للتعليم، وهنا أقترح على وزارة التعليم بدل التشدد في مسألة الغياب أن تستحدث مؤشر الحب والكراهية في التعليم، وبالتالي الحصول على نتائج عالية، في اليابان مثلا العام الدراسي الفعلي هو الأطول على الإطلاق تتخلله عُطلة الربيع، التي تصل إلى نحو 10 أيام، ومثلها عُطلة رأس السنة الميلادية، بينما العُطلة الصيفية، تصل إلى نحو 40 يومًا. وعدد ساعات الدوام المدرسي، هي الأطول مُقارنة بأي دولة أُخرى، لكن هذا لا يعد مؤشرًا حقيقيًا لتطور التعليم في اليابان، المؤشر الحقيقي هو في دافعية الطالب للتعليم، في حب الطالب للمدرسة والأرقام تشير إلى أن نسبة غياب الياباني عن مدرسته الابتدائية في العام الواحد أقل من 2 %، وهذا يعني أن الطالب قد لا يغيب سوى أقل من 4 أيام من 200 يوم دراسي.. لماذا؟ مؤشر الحب ودافعية الطالب للتعليم هو الأساس في تطوير المنظومة التعليمية من خلال أشكال وألوان الترفيه ومساحة الطالب في حقوقه وحرياته بالمدرسة، وليس تقييده في الفصل المدرسي. ونتيجة ذلك كله تجد الطالب عاشقًا للمدرسة.
نظم التعليم لا تعلِّم الطلاب كيفية التفكير المستقل ومعالجة المعلومات ولا تلبي حاجات التعلم الفردية، وأن المعلمين ما زالوا يعتمدون على الإستراتيجيات التعليمية التقليدية.

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