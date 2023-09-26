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احتفاء هيئة الصحفيين والجمعية التاريخية باليوم الوطني

9/26/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفي فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة المكرمة مساء الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، بتدشين معرض الصحافة في اليوم الوطني بحضور أعضاء فرع الهيئة والجمعية وكافة الإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة بقاعة الشيخ عوض الأحمدي بحي الحمراء بمكة المكرمة.
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي، أن هذه المناسبة والذكرى عزيزة على كافة أبناء هذا الوطن المعطاء وتجسد مسيرة الكفاح للمؤسس ورجاله الأوفياء في توحيد هذه البلاد الطاهرة على الكتاب والسنة المطهرة، مشيرا إلى أن الحفل سيتضمن تدشين معرض الصحافة في اليوم الوطني والذي يحتوي على عرض لعدد من الأعداد التي تم نشرها بمختلف الصحف المحلية الرسمية خلال الأيام الوطنية السابقة طيلة السنوات الفائتة، ومعربا عن شكره وتقديره لكافة شركاء النجاح المساهمين في نجاح هذه الفعالية والتي تأتي ضمن أنشطة وفعاليات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين بدءا من الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة المكرمة والشيخ يوسف الأحمدي وعارف الثبيتي.

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