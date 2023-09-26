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إصدار تراخيص جديدة لشركات حجاج الخارج

9/26/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الحج والعمرة خاصية التقدم للحصول على ترخيص شركات جديدة لحجاج الخارج وفق عدد من الاشتراطات الميسرة أهمها الكفاءة المالية ووجود اشتراك للشركات المتقدمة لدى التأمينات الاجتماعية يثبت ان لديها عدد من الموظفين وتوفر مكاتب في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى أن أحد أعضاء الشركة المتقدمة يكون قد سبق له العمل في خدمة حجاج الخارج بموجب خطاب رسمي (شرط تخصصي) وأن يكون رأس مال الشركة 500 ألف ريال بالإضافة إلى مجموعة من نقاط المفاضلة للشركات المتقدمة خلال الأيام القادمة.
وطرحت الوزارة على القطاع الخاص فرصة الحصول على تراخيص مقدمي خدمة حجاج الخارج، لبمدة (5) أعوام
قابلة للتجديد بعد توفر اشتراطات الوزارة للتجديد، شريطة التقدم في المواعيد المحددة منها في منصات الإعلام المختارة من الوزارة.
وفي هذا الطرح تستهدف الوزارة الترخيص لعدد من شركات تقديم الخدمة بما يتوافق مع الاحتياج وأعداد الحجاج، ويجوز لها تعليق منح التراخيص لشركات جديدة، ويجوز لها تخفيض أو زيادة عدد الحجاج للشركات المرخص لها وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات والمصلحة العامة، كما يحق للوزارة نشر تقييم اداء الشركات المرخصة بشكل سنوي بالوسائل التي تراها الوزارة لضمان تحقق الشفافية لدى الحجاج او من يمثلهم، وبهذا تكون وزارة الحج بدأت في التوسع العددي للشركات التي يحق لها خدمة حجاج الخارج من خلال نظام المسار الإلكتروني، حيث ستتمكن الشركات المرخصة الجديدة من تقديم تأشيرة الحج مع باقة من البرامج المنوعة لرحلة الحج وتسويقها خارجيا.

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